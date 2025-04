Partidos de hoy Copa Sudamericana 2025: ¿a qué hora y dónde ver a los clubes peruanos?

La primera fecha de la Copa Sudamericana 2025 no fue alentadora para los equipos peruanos. Aunque los tres representantes de la Liga 1 jugaron como local, ninguno de ellos pudo ganar. A Cienciano no le bastó la altura de Cusco para doblegar a Atlético Mineiro, Melgar no pudo sacar ventaja en Arequipa contra Vasco da Gama y Atlético Grau fue superado en todos los sentidos por Godoy Cruz en Matute.

Ahora, por la jornada 2, el Papá buscará un resultado positivo frente a Caracas en Venezuela. En simultáneo, el Patrimonio intentará salir vivo de Porto Alegre ante Gremio. Por último, el Dominó tratará de recordar sus mejores noches en el torneo para sorprender a Lanús en Buenos Aires.

Programación de la fecha 2 en Copa Sudamericana 2025

Así se verá la segunda fecha de la fase de grupos en esta Copa Sudamericana 2025 desde Perú.

Martes 8 de abril

Independiente vs Boston River

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports (614)

Gremio vs Atlético Grau

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports (610)

Caracas vs Cienciano

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Godoy Cruz vs Sportivo Luqueño

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports

América de Cali vs Corinthians

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN 2

Vasco da Gama vs Academia Puerto Cabello

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN 3.

Miércoles 9 de abril

Huracán vs Racing de Montevideo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 3

Palestino vs Unión

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 5

Lanús vs Melgar

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports (610)

Unión Española vs Once Caldas

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports (613)

Cruzeiro vs Mushuc Runa

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports (616).

Jueves 10 de abril

Defensa y Justicia vs Vitória

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 3

Guaraní vs Nacional de Potosí

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN 3

Atlético Mineiro vs Deportes Iquique

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN 2

Fluminense vs GV San José

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports (613)

U. Católica de Quito vs Cerro Largo

Hora: 9.00 p. m.

Canal: DSports (611).

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2025

Tras los resultados de la primera fecha, así marchan las tabla de posiciones de los ocho grupos en esta Copa Sudamericana 2025. El líder de cada uno clasificará de forma directa a octavos de final, mientras que el segundo jugará una ronda de playoffs.