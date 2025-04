José Luis Carranza destacó los 7 años que Alianza Lima no puede ganarle a la ‘U’ en Matute. Foto: composición LR/captura de Mr Peet Channel/captura de Trivu/Universitario

José Luis Carranza destacó los 7 años que Alianza Lima no puede ganarle a la ‘U’ en Matute. Foto: composición LR/captura de Mr Peet Channel/captura de Trivu/Universitario

El clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima siempre ha sido un escenario de alta tensión, no solo por lo que ocurre dentro del campo, sino también por las declaraciones de los protagonistas fuera de él. Tras el empate de los cremas al último minuto, el entrenador de la ‘U’, Fabián Bustos, fue el centro de las críticas de varios exfutbolistas y analistas. Uno de los que más se pronunció sobre el tema fue Mr. Peet, quien no tuvo reparos al señalar la actitud del estratega durante el partido.

Sin embargo, quien no se quedó callado ante las palabras de Peter Arévalo fue José Luis ‘Puma’ Carranza. El exfutbolista de Universitario expresó su rotundo desacuerdo con las críticas hacia técnico argentino y tuvo fuertes palabras contra el comunicador.

‘Puma’ Carranza arremete contra Mr. Peet tras críticas a Fabián Bustos por su actitud en el clásico

Durante la reciente emisión de ‘La interna’, del canal de YouTube Trivu, José Luis Carranza dio su análisis del clásico que culminó en empate a uno entre Alianza Lima y Universitario. Asimismo, el ‘Puma’ se refirió a las críticas que recibió Fabián Bustos por celebrar el agónico empate de su equipo, lo cual le valió un pedido de suspensión por parte del cuadro blanquiazul.

El referente crema apuntó su artillería contra Peter Arévalo, periodista conocido como Mr. Peet, quien fue uno de los detractores del estratega. “Son 7 años que Alianza Lima no nos puede ganar en su estadio. Pero ahí sale un ‘peloncito’ que está metido en el sistema, que ya se lo han dicho. No puede estar llorando, que se vaya al TAS. Que le haga la bronca a ‘chin chin’, nada más”, arremetió.

Además, el ‘Puma’ justificó la acción de Bustos y señaló que se trataba de un clásico, no de un partido normal. “Esto es fútbol, eso es lo más lindo del fútbol. Lo más importante es que no están llamando a la violencia. Todos pueden hacer lo que quieran, es un partido, es un clásico. Es parte del fútbol y no nos ganan pues”, sostuvo.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Fabián Bustos?

El origen de la polémica se remonta a las declaraciones de Mr. Peet tras el empate 1-1 entre Alianza Lima y Universitario. En su análisis postpartido, el narrador no dudó en criticar la actitud de Fabián Bustos y señaló que el entrenador argentino se mostró excesivamente quejoso y emotivo durante el desarrollo del encuentro.

“En el fútbol peruano, nunca vi un técnico que se la pasara reclamando más de lo que dirige a su equipo. Lo digo en serio. Nunca en mi put* vida vi un técnico que reclame tanto y condicione tanto a los árbitros. Se queja de todo e incluso cree tener el derecho de decirle a la prensa, comentaristas y exjugadores lo que tienen que decir”, expresó en su programa ‘Madrugol’.

Por otra parte, criticó que se le diera espacio para declarar en pleno partido. “Es el único técnico que tiene micro. El único que le ponen micro para que diga lo que quiera en vivo, el único técnico del fútbol peruano. No existe. Y lo digo con el riesgo de que la Liga 1 deje de contar con mis servicios. Yo nunca vi un técnico que se la pase reclamando todo el partido, quiere que los árbitros vayan al VAR, y el tipo fue futbolista”, añadió.