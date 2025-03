Antes de su fichaje por Alianza Lima, Paolo Guerrero tuvo un breve y accidentado por César Vallejo. El máximo artillero de la selección peruana llegó a la UCV en febrero del 2024 en medio de una gran expectativa; sin embargo, meses después salió de la institución tras una larga disputa con los directivos. En el momento de la llegada del 'Depredador' al cuadro poeta, Roberto Mosquera era el técnico. No obstante, solo coincidieron poco tiempo, ya que luego tuvo que salir del club por un tema médico.

En una entrevista reciente para el programa 'Al Volante', el entrenador de 68 años fue consultado sobre la llegada del ahora delantero de Alianza Lima al elenco trujillano y contó lo que le dijo la primera vez que conversaron en la Villa Poeta, en Trujillo.

¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre Paolo Guerrero tras su paso por César Vallejo?

"Yo con Paolo Guerrero no tengo relación, porque una sola vez nos hemos saludado. Lo que pasa es que también nos distrajo. Fueron tres semanas en las cuales de entrada me preguntaban a mí y a mis jugadores si venía a César Vallejo. Entonces, como que so nos distrajo un poco", comenzó diciendo.

Posteriormente, el extécnico de Sporting Cristal recordó la vez que conversaron largo y tendido en la Villa Poeta y contó la confesión que el 'Depredador' le hizo. Mosquera reveló que el atacante nacional le comentó que una de las razones que tuvo para firmar por César Vallejo era porque estaba él como entrenador.

"Yo nunca he abrazado ni he besado a alguien que no conozco todavía, pero con él lo hice como si nos conociéramos. Hablamos una hora y media y nos reímos (mucho). "Me dijo 'profe, le voy a decir algo. pero que no le cuente a nadie'. Me dijo 'Yo también he venido por usted, he hablado con Jaime Duarte, he hablado con personas que usted ha dirigido y todos me dice que es una persona de primer nivel, un gran entrenador y también he venido por eso, no solo por el dinero, sé que voy a estar bien tratado con alguien que sabe y tiene experiencia'", rememoró.

Roberto Mosquera elogió a Paolo Guerrero tras verlo entrenar

El estratega peruano señaló, además, que fue un lujo ver entrenar a Guerrero en vivo y, de forma sarcástica, dijo que "cobraría" por verlo en las sesiones de práctica. Por otro lado, lamentó su salida.

"Así que me sentí bien (por sus palabras). Lo vi a entrenar el primer día... Yo cobraría por verlo. Paró un balón con el pecho y yo decía qué bárbaro para jugar con la edad que tiene. Ahora, lo que sucedió después me dio una pena tremenda", precisó.