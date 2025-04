Néstor Gorosito tras la derrota de Alianza Lima ante Libertad en la Copa Libertadores: “No jugamos bien”

La Copa Libertadores 2025 comenzó con un tropiezo para el equipo peruano, que cayó 1-0 ante Club Libertad en su debut en el Estadio Alejandro Villanueva. Con este resultado, el conjunto paraguayo quedó como líder provisional del Grupo D. Tras el partido, el entrenador del cuadro blanquiazul analizó el trabajo colectivo de los jugadores.

A través de una conferencia de prensa, Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, se refirió al resultado que tuvieron en esta primera fecha del torneo internacional. ‘Pipo’ reconoció que su equipo no tuvo un buen partido y destacó la superioridad del rival en varios momentos del juego.

“No jugamos bien. Jugamos muy apurados. Confundimos el jugar rápido con estar apurados y en el primer tiempo ellos jugaron mejor que nosotros. En el segundo tiempo emparejamos un poco, pero estábamos muy imprecisos; no jugamos bien. Cuando no jugamos bien, es muy difícil ganar”, comentó.

Alianza Lima piensa en el clásico contra Universitario

Por otro lado, el técnico fue interrogado por una periodista acerca de las dificultades que enfrentarían los íntimos tras la reciente derrota, especialmente de cara al próximo duelo contra Sao Paulo en Morumbí, considerando las tres bajas significativas en su plantel. No obstante, Gorosito señaló que su enfoque actual está en el encuentro de local contra Universitario de Deportes, programado para este sábado 5 de abril.

“Es el primer partido. No sé. Primero tenemos nosotros a Universitario, que es nuestro clásico rival, el sábado, en nuestra cancha. No estoy pensando, sinceramente, en lo que puede pasar después. Jugamos 6 partidos antes que los otros equipos que ya estaban clasificados y traemos el arrastre de las tarjetas amarillas; no lo considero una cosa justa”, agregó.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs São Paulo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima jugará ante un grande de Brasil el próximo jueves 10 de abril por la noche por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Luego del duelo que vivimos en el estadio Alejandro Villlanueva, el cuadro de La Victoria visitará a Sao Paulo en el Cícero Pompeu de Toledo. Gorosito vuelve a dicho país después de largos años.

¿Qué hora juega Alianza Lima vs São Paulo en la Copa Libertadores?

El duelo está programado para disputarse a las 7.30 p.m. (hora de Perú) y 9.30 p.m. (hora de Brasil). De igual forma, si estás ubicado en otra zona, aquí te presentamos una lista organizada para ver desde qué hora inicia este partidazo por la fecha 2 de la Copa Libertadores.

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 7.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (del miércoles 11 de abril).

Tabla de posiciones del grupo D con Alianza Lima

Además de Alianza Lima, Sao Paulo de Brasil, Libertad de Paraguay y Talleres de Argentina son los clubes que integran el grupo D de esta Copa Libertadores 2025. El cuadro peruano tiene historial ante el Tricolor y el Gumarelo, pero no contra el equipo cordobés.