Alianza Lima y Libertad juegan hoy, martes 1 de abril, en el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Néstor Gorosito regresa a esta instancia del torneo continental por cuarta vez consecutiva, tras superar exitosamente las rondas previas frente a Nacional, Boca Juniors y Deportes Iquique. Por otro lado, el conjunto paraguayo aseguró su participación en esta edición del certamen al consagrarse campeón del Torneo Apertura de la Primera División de Paraguay.

Para este partido, Alianza Lima contará con el regreso de Pablo Ceppelini al once titular. El equipo de Néstor Gorosito no registra lesionados. Libertad, por su parte, no podrá contar con Óscar ‘Tacuara’ Cardozo y Álvaro Campuzano, quienes quedaron fuera de la lista de convocados del Guamarelo debido a molestias físicas, por lo que no viajaron a Perú.

Alineaciones Alianza Lima vs Libertad por la Copa Libertadores

Conoce las fornaciones de ambos equipos para este partido en Matute.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

Libertad: Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza, Lucas Sanabria, Hernesto Caballero, Hugo Martínez, Iván Franco y Lorenzo Melgarejo.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Libertad por la Copa Libertadores 2025?

El partido de hoy entre Alianza Lima vs Libertad se disputará desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora paraguaya) en el Estadio Alejandro Villanueva, el cual lucirá repleto.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Libertad por la Copa Libertadores 2025?

En Sudamérica (excepto Argentina), Centroamérica y México, el cotejo entre Alianza Lima vs Libertad será transmitido por la señal de ESPN 6 y la plataforma streaming Disney Plus.