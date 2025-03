El martes 26 de marzo se disputó la jornada 14 de las Eliminatorias para el Mundial 2026, con el esperado “Clásico de Sudamérica” como uno de los encuentros más destacados. El partido se jugó en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde la Albiceleste logró una contundente victoria por 4-1 sobre la ‘canarinha’. Con este triunfo, la selección argentina se mantiene al frente de la tabla de posiciones.

Tras el partido, Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, habló en rueda de prensa sobre el desarrollo del encuentro. Sin embargo, también se refirió a las declaraciones previas de Raphinha, quien había asegurado que Brasil se llevaría la victoria y les daría una “paliza”, generando polémica antes del duelo.

“Yo en la rueda de prensa dije que no había entrado en las declaraciones y tampoco volví a verlas. Entiendo la situación, es un Brasil-Argentina, no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. No fue por eso. Al contrario, lo disculpo a Raphinha porque no lo hizo a propósito. El defiende a su selección y su equipo. Le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente, pero para nada. Al final, Argentina iba a jugar este partido con o sin declaraciones. Lo disculpo a Raphinha porque no ha querido herir a nadie”, dijo el entrenador.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Raphinha previo al Argentina vs. Brasil?

Hace unos días, si difundió une entrevista donde el delantero del FC Barcelona se presentó juntos a otros compañeros del plantel brasileño en el programa Romário TV, en el que se refirió específicamente al duelo contra la ‘Scaloneta’. “Voy a marcar un gol, que se jodan. Con todo”, dijo el jugador de 28 años.

Sin embargo, eso no fue lo único que calentó la previa del partido. “¡Darles una paliza! ¡Sin duda! ¡Darles una paliza! ¡En el campo y fuera del campo si hace falta!”, agregó el futbolista.

Julián Álvarez y Rodrigo de Paul le responden a Raphinha

El primero en pronunciarse fue el delantero Julián Álvarez, quien se lució con un golazo en los primeros minutos. La 'Araña' se alegró por la clasificación que logró Argentina al Mundial 2026 y, además, le dedicó unas palabras a Raphinha.

"Fue histórico por el contexto y por todo lo que se habló, porque hicimos un partidazo en casa y ante nuestra gente, y porque clasificamos al Mundial (...). Obviamente que esa forma de hablar aporta su condimento a un partido como este, pero nosotros con humildad y nuestro trabajo les dimos un baile”, manifestó al finalizar el partido.

Otro de los que no fue ajeno a los dichos del atacante del Barcelona fue Rodrigo De Paul; sin embargo, este evitó polemizar sobre el tema. "No pasa nada. Queda ahí, dentro de la cancha. Nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie. Y eso que en estos años a nosotros nos faltaron el respeto bastante. Hace cinco o seis años que somos la mejor selección de todas. Que nos respeten", agregó.