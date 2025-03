Lionel Scaloni lo ganó todo como entrenador de la selección argentina. Foto: composición LR/TyC Sports/Los amigos de Edu

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, se pronunció sobre las recientes declaraciones de James Rodríguez, quien insinuó que el árbitro tuvo un papel decisivo en la derrota de Colombia en la final de la Copa América. El entrenador de la vigente campeona del mundo evitó agrandar esta polémica.

En una rueda de prensa previa al clásico contra Uruguay, correspondiente a la fecha 13 de las eliminatorias para el Mundial 2026, Scaloni fue consultado sobre las explosivas palabras del jugador colombiano.

Lionel Scaloni respondió a las acusaciones de James Rodríguez

“Me quedo con la primera declaración de James Rodríguez: dijo que fuimos un gran campeón”, afirmó Scaloni, dejando claro que prefiere recordar los buenos momentos en lugar de las críticas. Su respuesta refleja una actitud de respeto hacia el rival y un deseo de evitar tensiones innecesarias en el ambiente futbolístico.

"Ya está, quedémonos con la buena. La otra (sobre el arbitraje), bueno, es entendible, pero con la primera ya está bien", concluyó.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre la selección argentina y la Copa América?

James Rodríguez, en sus recientes declaraciones, expresó su descontento con el arbitraje durante la final de la Copa América, donde Colombia se enfrentó a Argentina. El jugador mencionó que la actuación del árbitro influyó en el resultado del partido, lo que generó un revuelo en los medios y entre los aficionados.

"Estuvimos cerca. Por cosas externas no hemos podido quedar campeones. El árbitro influyó mucho, no nos ha pitado penales, uno claro", mencionó el habilidoso volante de 33 años en diálogo con el periodista Edu Aguirre.

"Hemos llegado en un buen momento a ese partido, hemos hecho una buena final. Nos han hecho el gol faltando tres minutos para ir a penales. Ellos han ganado todo, no digo que no sean una selección que merecían ganar, pero es verdad que las cosas influyeron y nos tiraron para atrás. Fue lo que pasó y fue lo que es", agregó.