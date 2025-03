El mediocampista Arturo Vidal se mostró incómodo ante una pregunta de un periodista sobre la situación de la selección chilena, que actualmente ocupa el último lugar en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. A pesar de la presión, el popular ‘King’ reafirmó su compromiso con el equipo que dirige Ricardo Gareca y su enfoque en el próximo partido, ante Ecuador por la fecha 14 de las clasificatorias sudamericanas.

En conferencia de prensa el último domingo 23 de marzo, Arturo Vidal enfatizó la importancia de concentrarse en el partido del martes 25, en lugar de buscar culpables por el desempeño del equipo. El jugador de Colo-Colo defendió a todos los involucrados en el proceso clasificatorio, subrayando que la responsabilidad no recae únicamente en los jugadores o el cuerpo técnico.

Arturo Vidal habló en rueda de prensa en la antesala al Chile vs Ecuador

"¿Quién crees que es el mayor responsable de la situación de la Roja actualmente? ¿Los jugadores o el técnico? ¿Crees que no se consideró a otros futbolistas?", fue la pregunta de un periodista del medio ‘La Chispa del Deporte’.

"Yo creo que es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que me interesa a mí en la selección. ¿Cómo voy a decir quién es el responsable? La selección es de muchos jugadores, de entrenadores que han pasado. Es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que tenemos por delante. Tenemos un partido a muerte", respondió Vidal.

Luego, el futbolista de 37 años apuntó contra el comunicador debido a la pregunta en medio del difícil momento que atraviesa la selección chilena en el presente proceso clasificatorio.

"Tenemos un partido a muerte y me preguntas una cosa nada que ver con esto. Pregúntalo cuando terminen las Clasificatorias o al principio, que es más fácil, pero nosotros estamos concentrados en el martes, en sacar los puntos. Después verá la gente que sabe, la que está a cargo, quién es el responsable. Pero ahora estamos metidos y concentrados en lo que pueda pasar el martes", sentenció.

Un partido decisivo de Chile ante Ecuador

Arturo Vidal analizó el enfrentamiento contra Ecuador, enfatizando que se trata de una "final" para la selección chilena. "Nos jugamos la vida. Para Ecuador no porque ya está casi en el Mundial. Va a ser un partido intenso", comentó, reconociendo el respeto que tienen por el rival, pero reafirmando su objetivo de obtener los tres puntos.

Con la mirada puesta en el futuro, el mediocampista dejó claro que la selección chilena está lista para enfrentar el desafío y luchar por un lugar en el repechaje mundialista.