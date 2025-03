Se viene una infartarte jornada 14 por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los cinco compromisos se llevarán a cabo el día martes 25 de marzo, pero solo el Bolivia vs Uruguay se jugará en un horario distinto, mientras que los otros serán en simultáneo. Fecha que nos traerá partidos más que electrizantes como el Venezuela vs Perú y el clásico entre Argentina vs Brasil.

La Verde necesita una victoria ante la Celeste para asegurar su repechaje, de lo contrario, podrá verse complicado; luego la Vinotinto y la Bicolor buscarán victorias para seguir soñando con una posible clasificación; después Argentina buscará sellar su boleto al próximo Mundial ante una Canarinha que marcha en la tercera casilla; luego tendremos el Colombia vs Paraguay en Barranquilla y Chile vs Ecuador en Santiago.

Bolivia vs Uruguay

Estadio: Municipal de El Alto

Horarios: 3.00 p. m. (hora peruana), 4.00 p. m. (hora boliviana) y 5.00 p. m. (hora uruguaya)

Canales: Movistar Deportes (Perú).

Venezuela vs Perú

Estadio: Monumental de Maturín

Horarios: 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora venezolana)

Canales: Movistar Deportes (Perú), Venevisión (Venezuela).

Argentina vs Brasil

Estadio: Monumental de Núñez

Horarios: 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina, brasileña)

Canales: GOLPERU (Perú).

Colombia vs Paraguay

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Horarios: 7.00 p. m. (hora peruana, colombiana) y 9.00 p. m. (hora paraguaya)

Canales: Movistar Eventos 1 (Perú).

Chile vs Ecuador

Estadio: Nacional de Santiago

Horario: 7.00 p. m. (hora peruana, ecuatoriana) y 9.00 p. m. (hora chilena)

Canales: Movistar Eventos 2 (Perú).

Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas 2026

Posición Equipo PJ PG DG Pts 1 Argentina 13 9 15 28 2 Ecuador 13 7 9 22 3 Brasil 13 6 7 21 4 Uruguay 13 5 7 20 5 Paraguay 13 5 2 20 6 Colombia 13 5 4 19 7 Bolivia 13 4 -16 13 8 Venezuela 13 2 -6 12 9 Perú 13 2 -10 10 10 Chile 13 2 -12 9

¿Dónde ver las Eliminatorias al Mundial 2026?

En territorio peruano, la transmisión por TV de los partidos en la fecha 13 de las eliminatorias estuvo a cargo de Movistar TV y sus canales exclusivos (Movistar Deportes, GOLPERU, Movistar Eventos). Para la jornada 14, también se podrán ver todos los encuentros por dichas señales, así como por televisión abierta (América TV, ATV, Latina).