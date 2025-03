Raúl Ruidíaz contó si tiene algún problema con Andy Polo: "Soy el mismo desde que era chico"

Raúl Ruidíaz continúa sin definir su futuro para esta temporada. El delantero ha sonado para distintos clubes peruanos así como en dos equipos de Estados Unidos. Sin embargo, su próximo destino aún es una incógnita. Por el momento, viene brindando entrevistas para distintos medios. En esta oportunidad, habló con el exjugador 'Cuto' Guadalupe y le reveló si tiene alguna rencilla con Andy Polo.

Los rumores de una posible rencilla iniciaron en redes sociales, donde se aseguraba que Ruidíaz tenía ciertos problemas con referentes del actual equipo merengue. El propio delantero ha salido a hablar sobre este embrollo y dejó en claro su postura.

Raúl Ruidíaz habla sobre presunta mala relación con Andy Polo

Para el programa 'La fe de Cuto', Raúl Ruidíaz aseguró que no existe ningún inconveniente con Andy Polo. Incluso, recordó cuando lo llevó a Monarcas Morelia para que juegue en la Liga MX. Posteriormente, la 'Joya' recaló en el Portland Timbers de la MLS.

"No. Ninguno (sobre algún problema). Es más, como te digo, lo llevamos para allá (a Monarcas Morelia). No recuerdo si estuvo allá seis meses o un año y de allí lo venden a Portland. Ya te digo en el fútbol no tengo problemas con nadie. Soy la misma persona desde que era chico y no tengo por qué cambiar. Si tienen problemas conmigo, ese ya no es mi tema. Lo mío es lo mío", enfatizó.

¿Raúl Ruidíaz jugará para Ayacucho FC en la Liga 1 2025?

Los rumores que relacionan a Raúl Ruidíaz con Ayacucho FC crecen constantemente. El delantero estaría cerca de recalar en los 'Zorros' por una cuestión familiar, puesto que le gustaría jugar junto con su hermano Yamir.

Sin embargo, no debemos descartar la opción de que continúe su carrera en el extranjero, concretamente en la MLS. Sucede que Toronto FC y Real Salt Lake son los dos equipos interesados en contar con los servicios del artillero peruano.