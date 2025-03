El destacado delantero Raúl Ruidíaz, luego de una exitosa trayectoria en la Major League Soccer (MLS), se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo en territorio peruano. Con múltiples rumores sobre su futuro, el exgoleador de Universitario de Deportes analiza diversas propuestas mientras se mantiene como futbolista libre.

Recientemente, el delantero fue invitado al podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde compartió sus reflexiones sobre su carrera y su futuro en el balompié. En un dinámico segmento, la 'Pulga' tuvo que elegir entre él mismo y otros jugadores, reafirmando su confianza en su trayectoria.

La 'picante' respuesta de Raúl Ruidíaz tras ser comparado con Alex Valera

Durante su participación en el podcast, Ruidíaz no dudó en destacar su propio rendimiento al responder a la pregunta sobre quién es mejor entre él y Álex Valera.

"Tengo 160 goles en el extranjero. Valera es un buen jugador, pero yo tengo 160 goles en el exterior. Me ha ido muy bien, tengo casi 300 goles en mi carrera", afirmó con seguridad, subrayando su éxito en el ámbito internacional.

¿Raúl Ruidíaz volverá a la selección peruana?

En cuanto a su futuro con la selección peruana, Ruidíaz fue claro al afirmar que su ciclo con la Blanquirroja ha llegado a su fin. “No, ya no. No lo tomes como si mi mentalidad se está quebrando. No, mi mentalidad sigue siendo la misma, pero a veces uno tiene que saber en qué momento ya no se puede continuar”, sentenció, dejando claro que su enfoque está en el presente y en su próximo club.

¿En qué clubes jugó Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz, conocido como la 'Pulga', ha tenido una destacada trayectoria en varios clubes. Aquí tienes un resumen de los equipos en los que ha jugado:

Universitario de Deportes (Perú): Donde comenzó su carrera profesional y ganó títulos nacionales.

Universidad de Chile (Chile): Fue campeón del Torneo Apertura 2012.

Coritiba (Brasil): Tuvo un breve paso por este club.

Melgar (Perú): Jugó antes de regresar a Universitario.

Monarcas Morelia (México): Brilló en la Liga MX, ganando premios como mejor jugador y máximo goleador.

Seattle Sounders (Estados Unidos): Se convirtió en el máximo goleador histórico del club en la MLS.

Actualmente, está sin equipo tras finalizar su contrato con el Seattle Sounders.