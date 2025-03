Raúl Ruidíaz y su fuerte indirecta a Universitario de Deportes: "Están acostumbrados a no llamarme”

Este viernes 14 de marzo, en la reciente edición del programa ‘La fe del Cuto’, se presentó como invitado ‘la Pulga’ Ruidíaz, quien aún no decide dónde continuará su carrera futbolística. En las últimas semanas, el delantero ha acaparado la atención mediática, especialmente tras no consolidar su llegada al club merengue y ahora, de su posible fichaje a Ayacucho FC.

Durante la entrevista, el futbolista recordó varios aspectos de su trayectoria, incluyendo como fue su paso por el FC Melgar en 2015. Relató que, tras quedar como jugador libre en su anterior equipo, primero esperaba un contacto de Universitario de Deportes para volver al club; sin embargo, señaló que nunca recibió una llamada de la institución.

“Acabó el campeonato y me voy para Brasil. Yo esperaba a la ‘U’ y no me llamaban. Fui a Brasil, me debían plata; les dije: ‘no me den nada, pero denme mi carta y no pasa nada’. Ahí aviso a la ‘U’ que soy jugador libre, pero no me llamaba nadie; del club no me llamaba nadie. Están acostumbrados a no llamarme; desde ahí agarraron esa costumbre”, comentó entre risas el jugador de 34 años.

Su comentario, que dejó entrever como una indirecta para la “U”, provocó risas tanto en él como en el ‘Cuto’ Guadalupe, quien comparó a ‘la pulga’ con Roberto Farfán, ex jugador del cuadro merengue. “Este es como mi compadre la ‘Foca’, le gusta dejar el codo ahí arriba”, señaló.

Como se recuerda, el delantero finalizó su contrato con el Seattle Sounders de la MLS a fines de 2024, lo que desató rumores sobre su posible regreso a Ate, impulsados por el pedido de los hinchas. Sin embargo, esto no se concretó, ya que la dirigencia crema y Ruidíaz no llegaron a un acuerdo económico. Tras ello, el jugador afirmó que su retorno a vestir la camiseta crema este 2025 era “un tema cerrado”.

Raúl Ruidíaz podría jugar en la Liga 1 2025 con Ayacucho FC

Por otro lado, la posibilidad de que Raúl Ruidíaz regrese a la Liga 1 en 2025 sigue siendo fuerte. Ayacucho FC, club que volvió con polémica a la primera división, podría ser el nuevo club de la ‘Pulga’ para esta temporada. El periodista Gustavo Peralta informó que los ‘Zorros’ están en condiciones de pelear económicamente con los clubes de la MLS, pese a los recientes inconvenientes que presentaron.

“Ospina dijo que no, pero tengo información de primera mano que lo de Ayacucho está ahí, pelea económicamente con los dos clubes de la MLS. Porque podría jugar por seis meses”, señaló el periodista en ‘Hablemos de Max’.

¿Qué dijo el DT de Ayacucho FC sobre fichaje de Raúl Ruidíaz?

Cuando fue consultado sobre la opción de contratar a Raúl Ruidíaz, Edgar Ospina, entrenador del cuadro ayacuchano, envió un claro mensaje y, además, se animó a bromear con el hermano de la 'Pulga'.

"La fecha del inocente ya pasó, ahora estamos aquí en la realidad y creo que se están refiriendo al hermano de Ruidíaz (Yamir) que está acá, porque el otro (Raúl), que viene de jugar en Estados Unidos, México, la 'U', haber sido seleccionado por Perú, sería muy bueno, me alegraría yo, pero en ese cuento de inocente yo no entro", contestó en diálogo con Radio Ovación.