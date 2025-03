La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores, a manos de Alianza Lima, es una herida que todavía no termina de sanar en territorio argentino. A pocas horas de realizarse el sorteo de la fase de grupos, la prensa de dicho país lamentó que el equipo comandado por Fernando Gago sea el gran ausente de la ceremonia que tendrá lugar en Asunción.

Como se recuerda, el equipo de Néstor Gorosito se convirtió en el verdugo del conjunto xeneize tras imponerse en penales en la Bombonera. Esto no solo dejó a Boca fuera de la Libertadores, también esfumó sus chances de obtener un boleto para la Copa Sudamericana.

Prensa argentina lamenta ausencia de Boca en el sorteo de Copa Libertadores

El reconocido medio TyC Sport consideró que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores será una noche de dolor para los hinchas de Boca Juniors, sobre todo tras el buen nivel que mostraron en la goleada contra Defensa y Justicia por la Liga Profesional.

"La goleada frente a Defensa y Justicia, este momento que vive en el torneo, demuestran que no era tan difícil. Boca tiene los mismos jugadores que tenía contra Alianza Lima cuando quedó eliminado. A la vista de lo que sucedió más tarde, queda claro que no era tan complicado mantener un equipo, sostenerlo, poner a los jugadores en sus puestos... En el fútbol argentino se juega con tres mediocampistas, o con cuatro y dos delanteros. Era ser más normal, nomás, no meter cambios todo el tiempo", mencionaron.

Reacción de la prensa argentina por ausencia de Boca en sorteo de Copa Libertadores. Foto: TyC Sports

¿A qué hora empieza el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025 se llevará a hoy, lunes 17 de marzo de 2025, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del evento, que contará con la presencia de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, estará a cargo de las señales de ESPN y Disney Plus.

Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores

De acuerdo a los bolilleros, no se descarta que Alianza Lima pueda coincidir en el mismo grupo de Universitario o Cristal.

Bombo 1: Botafogo (Brasil), River Plate (Brasil), Palmeiras (Brasil), Flamengo (Brasil), Peñarol, Nacional (Uruguay), Sao Paulo (Brasil) y Racing (Argentina).

Botafogo (Brasil), River Plate (Brasil), Palmeiras (Brasil), Flamengo (Brasil), Peñarol, Nacional (Uruguay), Sao Paulo (Brasil) y Racing (Argentina). Bombo 2: Olimpia (Paraguay), Liga de Quito (Ecuador), Internacional (Brasil), Libertad (Paraguay), Independiente del Valle (Ecuador), Colo Colo (Chile), Estudiantes de La Plata (Argentina) y Bolivar (Bolivia).

Olimpia (Paraguay), Liga de Quito (Ecuador), Internacional (Brasil), Libertad (Paraguay), Independiente del Valle (Ecuador), Colo Colo (Chile), Estudiantes de La Plata (Argentina) y Bolivar (Bolivia). Bombo 3: Atlético Nacional (Colombia), Vélez Sarsfield (Argentina), Fortaleza (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Universitario (Perú), Talleres de Córdoba (Argentina), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad de Chile (Chile).

Atlético Nacional (Colombia), Vélez Sarsfield (Argentina), Fortaleza (Brasil), Talleres de Córdoba (Argentina), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad de Chile (Chile). Bombo 4: Carabobo (Venezuela), Atlético Bucaramanga (Colombia), Central Córdoba (Argentina), San Antonio Bulo Bulo (Bolivia), Alianza Lima (Perú), Barcelona SC (Ecuador), Cerro Porteño (Paraguay) y Bahía (Brasil).