Paolo Guerrero explicó el motivo por el cual regresó a la selección peruana

Se va acercando la hora de la verdad, donde la selección peruana se juega sus últimas fichas pensando en el Mundial Canadá, México, Estados Unidos 2026. Nuestro presente no es el mejor de todos. Marchamos en la última casilla de las Eliminatorias con apenas 7 puntos en 12 jornadas disputadas y al borde de la eliminación.

Este jueves ante Bolivia en el Estadio Nacional (8:30 p.m.) únicamente nos sirve la victoria para soñar con puestos de repechaje y luego intentar hacer la histórica en la ciudad de Maturín contra Venezuela este martes 25 (7:00 p.m.).

Luego del entrenamiento de ayer en la Videna, quien tomó la palabra fue el capitán Paolo Guerrero, de buen presente con Alianza Lima y quien además volvió a la selección luego que, en noviembre pasado, tras la caída ante Argentina (1-0) en Buenos Aires, dijera que fue su último partido con la franja. El “Depredador” dejó en claro que siempre estará disponible para defender los colores de la Blanquirroja si es que así se lo proponen.

“Después de la conversación que tuve con Óscar (Ibáñez), no es que me convenció, porque nadie me tiene que convencer para jugar al fútbol. Jugar al fútbol es mi vida, pasión y dejarlo no va a ser tan fácil. Me manifesté que ya era hora que vengan jugadores jóvenes a la Selección. Después de la conversación que tuve con Óscar, me dijo que contaba conmigo”, declaró el atacante de 41 años.

Por otra parte, remarcó que nunca le dirá “no” a la convocatoria de la selección peruana. “Si soy convocado no puedo decir no y sobre todo a mi patria a la que quiero mucho. Soy nacionalista, peleo por los míos y peleo por mi Perú. Entonces nadie me tiene que cambiar, al contrario, lo asumí con mucha tranquilidad”, agregó.

El atacante de Alianza Lima también dejó en claro que no existe ninguna diferencia con Alex Valera, quien no acudió al llamado de la selección por temas personales y no porque no se lleve bien con Guerrero.

“Justo hablé con un compañero de la selección que también es de Universitario y le pregunté, porque revisando Instagram vi el comentario de una persona que tiene algo personal conmigo, pero igual no le doy ‘bola’. Le hice la pregunta porque igual me preocupó, pero me dijo que no, que era otro el motivo por el que Alex (Valera) no está aquí”, aseguró el delantero.

“Estuve a punto de escribirle porque tengo una buena relación con él, jugamos juntos en el último partido de la selección y me preocupó mucho de lo que se estaba diciendo. Si Alex escucha esto me gustaría que lo pudiera aclarar porque esta persona tiene algo personal conmigo, todo el mundo lo sabe. Todas esas críticas las dejo de lado porque no me suman, las tomo como de quien viene”, añadió “PG9”.