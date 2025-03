Cuatro meses después de anunciar que daba un paso al costado de la selección peruana, Paolo Guerrero volvió a los entrenamientos de la Bicolor tras ser convocado por Óscar Ibáñez para la próxima fecha doble ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias 2026. De esta forma, el ‘Depredador’ cumplió el sueño del nuevo entrenador, quien ya había adelantado que anhelaba contar con el delantero de Alianza Lima para afrontar las últimas seis fechas del presente proceso.

En su regreso, Guerrero se presentó en una conferencia de prensa, donde los medios le preguntaron sobre los motivos por los cuales decidió retroceder en sus palabras y volver a vestir la camiseta de la Bicolor. Frente a ello, el goleador histórico de la selección peruana aseguró que ama a su país y que no podía huir del reto de representar una vez más a sus colores.

Paolo Guerrero explica motivos por los que salió del retiro de la selección peruana

El pasado 19 de noviembre de 2024, Perú cayó 1 a 0 en su visita a Argentina por la jornada 12 de las Eliminatorias 2026. Tras la derrota, que dejó a la Bicolor en el último lugar de la tabla de posiciones luego del triunfo de Chile, Paolo Guerrero anunció su retiro de la selección y alegó que era para darle oportunidad a los más jóvenes.

No obstante, cuatro meses después, el ‘Depredador’ regresó al equipo de todos y contó el por qué de su decisión. “Mi pasión es el fútbol. Juego hace más de 20 años al fútbol profesional. Para mí es muy difícil dejar de jugar. A mí Ibáñez no me convenció para volver a la selección porque el fútbol es mi pasión. Cuando hablé con Óscar (Ibáñez) me dijo que contaba conmigo y le dije que lo asumiría de la misma manera como asumí todas las veces que fui convocado a la selección”, inició.

“En algún momento llegué a pensar en dar un paso al costado, es claro que lo tengo que dar porque tengo 41 años y seguramente hay muchos chicos que quieren estar en la selección, pero si soy convocado no le puedo decir no a mi patria, no le puedo decir no al fútbol”, agregó.

“Quisiera decir que estos son mis dos últimos partidos, en realidad deberían venir otros jóvenes, pero si me llaman no puedo decir no a mi selección. Sería un cobarde si yo me alejaría o si me voy de esta manera y si me llaman voy a seguir luchando”, aseveró el exdelantero del Bayern Múnich y Hamburgo.

Paolo Guerrero confirmó su retiro definitivo de la selección peruana

Luego de anunciar que no continuaría en la selección peruana el pasado noviembre, Paolo Guerrero ratificó su decisión en una entrevista posterior. En aquel momento, el actual atacante de Alianza Lima indicó la importancia de darle oportunidad a los jóvenes en beneficio de la Bicolor.

“Ya lo dije, ya lo hablé, no quiero hablar más al respecto. Seguramente hice mi último partido en Argentina. Creo que la selección necesita de gente nueva, caras nuevas. Lo que la gente pide: nuevos jugadores, así que démosle oportunidad a los jóvenes y todos poner un granito de arena para apoyar a la selección como hinchas y como peruanos que somos”, declaró en el pasado.