Sporting Cristal vive un momento complicado en este arranque de la Liga 1 2025. Aparte de la gran cantidad de lesionados, el conjunto rimense no ha demostrado su mejor versión y hoy se ubican séptimos a puertas de la fecha 5 del torneo peruano. El panorama parece sombrió y ahora se les habría presentado un nuevo dolor de cabeza: Guillermo Farré podría dejar el club.

La información sobre la posible salida de Guillermo Farré viene desde México. En las últimas horas, se conoció que el estratega argentino habría sido ofrecido a uno de los clubes más grandes de tierras aztecas. Después de perder ante Alianza Lima, ¿dejará la institución de la Florida?

Guillermo Farré podría dejar Sporting Cristal por histórico club de México

De acuerdo al periodista Paco Arredondo, de la cadena TUDN México, Guillermo Farré habría sido presentado como una opción para dirigir a Cruz Azul. A la Máquina Celeste le habrían acercado el nombre del actual entrenador de Cristal para asumir el banquillo.

"Es cierto que los asesores de la presidencia de Cruz Azul han recibido varias propuestas de estrategas. Entre ellos el argentino Guillermo Farré, actual entrenador de Sporting Cristal. Esto no quiere decir que va a venir, pero es de los nombres que les han acercado al club. Nadie puede asegurar que Vicente Sánchez (actual DT de Cruz Azul) pueda continuar o terminar el torneo de la Liga MX", sostuvo.

¿Guillermo Farré podría dejar Sporting Cristal tras perder ante Alianza Lima?

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, descartó con firmeza cualquier posibilidad de cambio en la dirección técnica en este momento. Expresó que es necesario concentrarse en las áreas de mejora y en el proceso de evolución que recién comienza. Su postura es clara: el objetivo principal es el trabajo arduo y la búsqueda constante de mejoras en el equipo.

"Ni hablar (sobre su salida). Acá hay muchas cosas por mejorar y no hablaría de eso porque esto recién empieza (...) Es total, no hay ninguna duda. No estamos pensando en nada. Lo único que hay que hacer es trabajar y en eso estamos", declaró en zona mixta.