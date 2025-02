Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Liga 1 2025?

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga 1 2025? El encuentro se jugará este sábado 1 de marzo en el Estadio Nacional desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de L1 MAX en todo el Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura online de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: previa del partido

Los íntimos buscan su tercera victoria en el torneo local: registran 2 triunfos y una derrota. El equipo dirigido por Néstor Gorosito está motivado tras eliminar a Boca Juniors y clasificarse para la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Por su parte, los rimenses también aspiran a su tercer triunfo, habiendo sumado dos victorias y un empate.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El encuentro entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2025 comenzará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Sporting Cristal estará a cargo de L1 MAX, canal creado por la FPF y 1190 Sports, que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

El cuadro íntimo presentará un equipo alterno pensando en el partido del martes ante Deportes Iquique por Copa Libertadores. Sporting Cristal, por su parte, irá con todas sus armas en busca de su tercer triunfo en el Apertura.

Alianza Lima: Ángelo Campos, Marco Huamán, Erick Noriega, Jhoao Velásquez, Ricardo Lagos; Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Fernando Gaibor, Jhamir D'Arrigo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Ángelo Campos, Marco Huamán, Erick Noriega, Jhoao Velásquez, Ricardo Lagos; Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Fernando Gaibor, Jhamir D'Arrigo, Alan Cantero y Hernán Barcos. Sporting Cristal: Diego Enríquez, Jhilmar Lora, Franco Romero, Flavio Alcedo, Pasquini, Jesús Pretell, Joel Alarcón, Catriel Cabellos, Santiago González, Misael Sosa y Martín Cauteruccio.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: historial reciente

De los últimos 5 enfrentamientos oficiales, Sporting Cristal registra 2 triunfos, mientras que Alianza Lima no posee victorias. Ambos equipos han empatado 3 veces.

Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima | Liga 1 2024

Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal | Liga 1 2024

| Liga 1 2024 Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Liga 1 2023

Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima (Walk Over) | Liga 1 2023

3-0 Alianza Lima (Walk Over) | Liga 1 2023 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima | Liga 1 2022.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Sporting Cristal por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.