El Alianza Lima de Néstor Gorosito sigue ilusionando a sus hinchas con sus presentaciones en Copa Libertadores. En reciente triunfo de visitante ante Deportes Iquique no solo los dejó a un paso de la fase de grupos, también permitió evidenciar en gran nivel de jugadores como el volante Jesús Castillo, quien perdió protagonismo en el 2024 bajo las órdenes de Mariano Soso.

A pesar de no ser titular indiscutible, el mediocampista de 28 años solo necesitó un par de partidos para destacar con los íntimos. Su ingreso por Jean Pierre Archimbaud ante Sporting Cristal fue determinante para remontar ante los rimenese. Además, reemplazó de gran manera a Erick Noriega en el duelo internacional frente a los Dragones celestes.

Jesús Castillo revela que Mariano Soso lo borró en Alianza Lima este 2025.

Luego de la valiosa victoria en territorio sureño, el exvolante de Cantolao sorprendió con sus declaraciones sobre su extécnico Mariano Soso. Asimismo, indicó que este no lo tenía en sus plantes para este 2025.

"Sí, seguramente. No llegué a hablar directamente con él, pero no me tenía en sus planes para este año. Como te digo, yo siempre seguiré trabajando y dando lo mejor de mí donde me toque estar", manifestó en diálogo con el programa 'Denganche'.

¿Qué fue de Mariano Soso tras su salida de Alianza Lima?

Mariano Soso llegó a Alianza Lima en el inicio del Torneo Clausura 2024 para reemplazar al colombiano Alejandro Restrepo. El técnico argentino no logró consolidar un equipo y perdió el título nacional de aquella temporada. A pesar de tener contrato con los victorianos por todo el 2025, el argentino decidió marcharse del club para cumplir su sueño de entrenar a Newells's Old Boys de Argentina; sin embargo, sus resultados no fueron favorables y fue destituido.

¿Cómo le fue a Mariano Soso en Newell's?

Soso dirigió a Newell’s en 9 encuentros oficiales desde su llegada a fines de diciembre de 2024, con dos victorias, un empate y seis derrotas. Por otra parte, en este inicio del 2025, solo consiguió un triunfo y cinco derrotas.