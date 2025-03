El triunfo de Alianza Lima ante Sporting Cristal, que tuvo lugar en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, estuvo marcado por un incidente desafortunado en la primera mitad. El mediocampista Jean Pierre Archimbaud sufrió una grave lesión en su brazo, lo que le impidió continuar en el partido. Visiblemente afectado, el jugador abandonó el terreno de juego en medio de lágrimas, generando preocupación entre los aficionados y su equipo.

El volante de 30 años, que fue capitán contra los rimenses, protagonizó un choque con el mediocampista Jesús Pretell. Al perder la disputa por el balón, el jugador intentó mantener el equilibrio, pero su esfuerzo resultó en una caída, provocando que todo su peso recayera sobre su brazo izquierdo.

Mensaje de Jean Pierre Archimbaud tras su dura lesión

Luego de algunos días, el mediocampista de la selección peruana utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre el duro momento que le toca afrontar.

"Voy al máximo, bien o no tan bien, iré siempre al frente, queriendo ir por más, ayudando al que tenga a lado y dejando la vida en cada jugada… Jamás pensé que la del último sábado iba a ser tan dolorosa", mencionó en un inicio en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el popular 'Lalito' agradeció las muestras de afecto que recibió y aseguró que volverá de la mejor manera. "De corazón, infinitas gracias por los mensajes y muestras de cariño que he recibido, los valoro un montón. El tiempo pasará rápido y será el necesario para volver más fuerte de lo que soy. 'Papalindo' y la virgencita me cuidan en todo momento. No hay tiempo malo para la gente buena", concluyó.

¿Qué lesión tiene Jean Pierre Archimbaud?

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, el Jean Pierre Archimbaud presenta una fractura en el radio y tendrá que pasar por el quirófano. De esta manera, el jugador quedó descartado para el partido de Copa Libertadores ante Deportes Iquique.

"Jean Pierre Archimbaud tiene una fractura en el radio y será intervenido en estos días. El periodo de recuperación del jugador de Alianza Lima es de un mes a mes y medio", reveló en su cuenta de X (antes Twitter).