Mariano Soso tiene 4 derrotas en las primeras 5 fechas del torneo argentino con Newell's Old Boys. Foto: composición LR/Newell's Old Boys/Cadena 3 Rosario/X

La temporada 2024 para Alianza Lima terminó de la peor manera porque perdió el último partido del Clausura en Matute ante Cusco FC cuando solo necesitaba una victoria para ser ganador del torneo corto y forzar una semifinal en la Liga 1. Ante este resultado, Mariano Soso culminó su etapa como DT blanquiazul y partió a Newell's Old Boys de Argentina en busca de una mejor surte. Sin embargo, su presente en el equipo rosarino es pésimo, al punto que la última derrota ante Defensa y Justicia desencadenó disturbios de los hinchas leprosos dentro y alrededores del estadio que reprimió la Policía. Por ello, el plantel de la Lepra tuvo que ser resguardado por la autoridad policial.

El arranque de los rosarinos en el Apertura 2025 de la Liga Profesional Argentina es pésimo y no muestra signos de mejora. Actualmente, ocupa el antepenúltimo lugar en la zona A, con solo una victoria a su favor, lograda por 1-0 contra Aldosivi, y 4 derrotas. La más reciente de estas caídas se produjo el último miércoles 12 de febrero, cuando perdió en casa ante Defensa y Justicia con un gol agónico. Ahora, este domingo 16 chocará ante Rosario Central, su clásico rival.

Mariano Soso, ex-DT de Alianza Lima, y su duro presente en Newell's

En la conferencia de prensa de Mariano Soso previo al clásico rosarino, el exentrenador blanquiazul confía en volver al triunfo ante Rosario Central y disipó las dudas de su continuidad pese a las 4 derrotas en 5 partidos en el inicio el Apertura.

"Soy responsable del presente de este equipo que no responde todavía a lo que pretende jugar, lo hace con intermitencias. Claro que sigo siendo el técnico. Siempre y cuando no me manifiesten algo distinto. Es un momento complejo para nosotros y para el hincha. Hay mucha frustración acumulada. Uno tiene la oportunidad de ver cómo atraviesa el hecho de estar en la cuerda floja. Será tomando mejores decisiones. Esto nos coloca en un lugar para saber de qué estamos hechos. El domingo (16 de febrero) tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia. La historia de este club me exige que esté más asertivo, con integridad y un compromiso de cara a un partido que es el más relevante de mi carrera", detalló.

Soso ha dirigido a Newell’s en 8 encuentros oficiales desde su llegada a fines de diciembre de 2024, con dos victorias, un empate y cinco derrotas. Sin embargo, en este inicio del 2025, solo consiguió un triunfo y cuatro derrotas.

Liga Profesional Argentina 2024

Atlético Tucumán 0-0 Newell's | Liga Profesional Argentina 2024

Newell's 0-1 Boca Juniors | Liga Profesional Argentina 2024

Talleres 1-3 Newell's | Liga Profesional Argentina 2024

Torneo Apertura 2025

Newell's 0-1 Independiente Rivadavia | Torneo Apertura 2025

Banfield 3-0 vs Newell's | Torneo Apertura 2025

Newell's 1-0 vs Aldosivi | Torneo Apertura 2025

Central Córdoba 2-0 Newell's | Torneo Apertura 2025

Newell's 0-1 Defensa y Justicia | Torneo Apertura 2025

Mariano Soso dirige a Newell's Old Boys tras su paso en Alianza Lima. Foto: Newell's Old Boys/X

Hinchas del Newell's intentaron ingresar a los vestuarios del estadio tras derrota ante Defensa y Justicia

Las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe respaldaron el último jueves 13 de febrero, en conferencia de prensa, la intervención policial realizada tras el encuentro en el que Newell’s Old Boys fue derrotado por Defensa y Justicia, y argumentaron que esta medida fue esencial para prevenir que los aficionados accedieran a una zona del estadio que conduce a los vestuarios del equipo local.

“Al finalizar el encuentro se produjeron disturbios en la puerta 1 del estadio de Newell’s Old Boys. Un grupo de simpatizantes intentó tomar lo que es una puerta de ingreso al playón de estacionamiento, que tiene acceso directo a los vestuarios locales, pero con la intervención policial logró evitarse”, contó Cristian Duré, titular de la Comisaría 5.°, durante la rueda de prensa.

Después de la caída de Newell’s Old Boys frente a Defensa y Justicia, los alrededores del Estadio Marcelo Bielsa se convirtieron en escenario de caos. Se registraron corridas y el lanzamiento de piedras por parte de los aficionados de la Lepra, mientras la Policía respondió con una fuerte represión con el uso caballos, golpes y balas de goma para controlar la situación.