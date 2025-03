Josip Curich: “Los hinchas de Alianza Lima no basamos nuestra pasión en cosas efímeras como los triunfos”

“No he encontrado/ en mis recuerdos/ una emoción semejante”, reza el primer párrafo del poema “Corazón blanquiazul” de Illari Orccottoma Mendoza, el cual forma parte del libro fotográfico Íntimas (OtraMirada) de Josip Curich.

Las señas son evidentes, se trata de una publicación que rinde tributo a las mujeres hinchas de Alianza Lima. Para este proyecto, la experiencia fotográfica de Josip Curich fue clave, no solo para el acabado estético de las 49 piezas que componen la publicación, sino para lo determinante: la captación de la sensibilidad de sus personajes.

Entonces, no hablamos de un libro de mujeres que gustan del fútbol de Alianza Lima, sino de un testimonio visual sobre una identidad que se sustenta en el impacto que suscita este club fundado en 1901. En este sentido, lo que hace el autor es mostrar, mediante el gesto, la sonrisa y la seriedad de la mirada, mujeres que, en sus diferencias, comparten un lazo afectivo, una marca de agua emocional. Josip Curich no las está descubriendo (desde hace más de una década las mujeres están yendo a los estadios a alentar a sus equipos), sino visibilizando en un documento que va más con la identificación que con la celebración y que desde ya se convierte en el primer libro peruano de este corte.

Íntimas existe porque intenta responder esa pregunta que enciende pasiones y reafirma convicciones: ¿por qué se es hincha de Alianza Lima? Al respecto, Josip Curich dice: “Empecé a ir al fútbol en los 80. Si ahora se piensa que el fútbol es malo, en esos años era terrible, igual en los 90. Yo debía ser hincha de Municipal, pero un fin de semana mi papá me llevó a ver un Municipal con Alianza y hubo un jugador que me encantó y que ayudó a que me haga hincha de Alianza. Va a parecer polémico, pero ese jugador era Juan Reynoso. Luego se fue a la U y ya sabemos esa historia. Pero Reynoso era un crack y lo que recuerdo mucho también era el ambiente del estadio, eso fue lo que hizo que me haga hincha de Alianza”.

Lo dicho por el fotógrafo puede tener otra lectura: se hizo aliancista cuando Alianza Lima ya llevaba varios años sin campeonar, desde 1978; si eso no es suficiente, el 8 de diciembre de 1987 ocurrió la tragedia del Fokker que enlutó al mundo entero y marcó a la sensibilidad aliancista.

Pero en paralelo a esta atmósfera trágica y sin triunfos deportivos, Josip Curich empezó a compartir su inicial pasión aliancista con su pequeña hermana, Ximena. “Mi primera pasión por Alianza Lima la compartí con una mujer. De esa experiencia nace el libro. Disfrazaba a mi hermana, le ponía la camiseta y le tomaba fotos. Cuando estaba haciendo este libro fui a la casa de mi mamá a buscar esas fotos. Debido a las mudanzas, esas fotos se perdieron. Quería abrir el libro o completarlo con esas fotos”, dice el autor con evidente pesar.

Al igual que con los aliancistas varones, esta publicación muestra un sentido de pertenencia de las mujeres que no se legitima en los triunfos, sino en otros factores que deberían subrayarse más: la dimensión humana en la configuración de Alianza Lima. “En Alianza Lima hay mucha cultura, está su vínculo con el Señor de los Milagros, un colectivo se llama Todas las Sangres, al Comando Sur se le conoce también como la “barra de todas las sangres”, la referencia a José María Arguedas está ahí. En Alianza Lima se mezclan todas las razas porque hay una unión que no depende de los triunfos deportivos y las mujeres son parte de ese sentimiento. Las mujeres y los hombres hinchas de Alianza Lima no basamos nuestro hinchaje en cosas tan efímeras como los triunfos. A Alianza Lima, en su historia, le ha pasado de todo, como me puede pasar a mí o a ti, entonces Íntimas es del mismo modo una prueba de que el amor a Alianza Lima tiene raíces fuertes”.

Josip Curich cumple una deuda personal con Íntimas desde su condición de aliancista, pero busca además que se discuta el tópico, no por nada el libro ha empezado a circular en un mes dedicado a la mujer.

“Lo que lleva a una mujer a abrigar una pasión que solo podía ser cultivada por hombres, es una manera de criticar al machismo y hay que visibilizarlo. Quiero que las barras sean más inclusivas y de esta forma, por qué no, empezar un cambio social. Cada fotografía de las mujeres de Íntimas tiene una pequeña historia y hay una emoción, por lo que significa estar en la tribuna y por cómo se extiende esa pasión por un club a otros ámbitos de la vida”.

Como dicen los versos de Illari Orcottoma Mendoza: “No he encontrado en mis recuerdos una pasión semejante”. Por ahí podría rastrearse a qué obedece ser hincha de Alianza Lima. Hay una universalidad y una individualidad en dichas palabras, las cuales definirían lo íntimo/íntima.