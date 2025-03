Mauricio Larriera volvió a referirse a la final entre Alianza Lima vs Universitario del 2023. Hace algunos días, el entrenador uruguayo brindó una entrevista y recordó esta etapa de su carrera. Además, aprovechó para responder a todos los que lo acusaron de venderse ante el clásico rival. Ahora, utilizó como ejemplo este compromiso para dejar una lapidaria reflexión sobre su función como director técnico.

Como se recuerda, Larriera sorprendió a miles de aficionados blanquiazules en la final porque hizo una serie de cambios repentinos. Asimismo, no solo modificó planteamiento, sino que dejó afuera a varios futbolistas que solían aparecer en la ofensiva íntima.

Mauricio Larriera dejó dura reflexión sobre la final Alianza Lima vs Universitario del 2023

En conversación con 'Teledoce', Mauricio Larriera sostuvo que la única vez que perdió sus principios como entrenador fue en la final entre Alianza Lima vs Universitario. De acuerdo a sus declaraciones, optó por otras decisiones por la presión de dirigir a un club gigante del país.

"La única vez que traicioné mis principios fue en la final de Alianza Lima con Universitario. Contemplé otras cosas por estar en un equipo grande. Todo lo contrario a lo que me pasó en Peñarol, que me regalaron una matera con la frase: el triunfo de las convicciones", enfatizó.

¿Qué había dicho anteriormente Mauricio Larriera sobre la final del 2023?

En un principio, Larriera se refirió a los entredichos que hubo sobre su persona tras perder la final en Matute. Posteriormente, hico hincapié en cómo se concretó su salida de Alianza Lima.

"Cuando perdemos la final, de local y en un Clásico, obviamente eso iba a traer cola, no tanta cola como se dijo en algún momento que me había vendido, eso me parece una total falta de respeto a los uruguayos (...). Si me hubiese vendido, no trabajaba más en el fútbol. Los dichos lo tomo con una sonrisa. A mí me contrata José Sabogal, pero me echan dirigentes que nunca conocí, por eso decía los hombres de la máscara de hierro", dijo en diálogo con Carve Deportiva.

"Yo tuve que tomar todas las decisiones, incluso donde tuvimos que jugar la segunda final, de cerrarlo de local, y cuando me cesan, lo vi lógico, porque perder una final es un golpe muy duro, pero ya estábamos trabajando en las incorporaciones (Eric Remedi) y pretemporada. El área deportiva quería que siguiéramos, pero fuimos cesados y nunca me enteré quién fue", agregó. .