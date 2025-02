A pesar de que existen escasas opciones para tentar una clasificación al Mundial 2026, Óscar Ibáñez tiene la esperanza de lograr la hazaña con la selección peruana en las últimas 6 jornadas de las Eliminatorias y, para su primer desafío ante Bolivia y Venezuela, recurriría a 2 joyas del fútbol nacional que destacan en la Copa Libertadores con FBC Melgar: Kenji Cabrera y Matías Lazo.

Tras la salida de Jorge Fossati, el exarquero de Universitario fue el elegido como DT interino del Equipo de Todos para lo que resta del torneo Conmebol y, este viernes 7 de marzo, dará a conocer a los jugadores que lucharán por llegar siquiera al repechaje a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Kenji Cabrera y Matías Lazo serían las sorpresas de Ibáñez en la selección peruana

En el programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta afirmó que las joyas del Dominó Kenji Cabrera y Matías Lazo tienen un lugar en la lista de citados por Ibáñez a la Bicolor. Asimismo, mencionó que Carlos Cáceda y Renzo Garcés también estarían en la convocatoria.

"Sobre Matías Lazo y Kenji Cabrera, me dicen que están en la lista de la selección peruana y, seguramente, se lo han ganado porque así es. Mejor dicho, tendrían que reconfirmarlo en un buen partido el día de hoy (Melgar vs Deportes Tolima), en el que Óscar Ibáñez estará muy atento porque es un partido como... si quieres asegurar la convocatoria a la selección y no solamente la clasificación de Melgar es este. Cáceda también, Garcés es fijo", apuntó el comunicador.

¿Qué partidos le restan a la selección peruana en las Eliminatorias 2026?

La selección peruana tiene seis partidos por jugar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Bicolor deberá sumar por lo menos 12 puntos para tentar el boleto para el repechaje.