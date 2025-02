Uno de los futbolistas que brilló en la eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima fue Eryc Castillo. El delantero de 30 años fue figura en el encuentro de ida y en el de vuelta, no solo generó la falta que derivó en el tanto de Hernán Barcos, sino que también perdió una gran chance para convertir el segundo de los blanquiazules tras fallar en el mano a mano con el portero Marchesín.

Un día después de la hazaña de los íntimos, el exjugador de Alianza Lima, Wilmer Aguirre, conversó con el programa de YouTube Denganche y señaló que él también recibía las mismas críticas que viene teniendo Eryc Castillo por sus constantes fallos de cara al arco y se animó a decir por qué el ecuatoriano no está convirtiendo.

¿Qué dijo Wilmer Aguirre sobre Eryc Castillo?

"Las críticas que le hacen a él (Eryc Castillo) me lo hacían a mí también, por ahí fallaba. Creo que su momento se parece a lo que me pasó a mí, que me llené de mucha presión, quería resolver y definir lo más rápido posible, y a veces eso te juega en contra. Hay momentos que te sale desde tu área y la puedes clavar", empezó declarando el exfutbolista blanquiazul.

Tras esto, Aguirre aconsejó que debe mantener esa tranquilidad y pensar antes de definir: "Considero que está pasando por lo mismo, el hincha de Alianza Lima te presiona todo el tiempo. Le está ganando la ansiedad de querer hacer el gol y liberarse de eso. Si él no mantiene esa tranquilidad, a veces hay ese segundo para pensar. Otros tienen esa fortaleza o ese don de poder darse un minuto, un segundo o tres de más para pararla y definir. Es complicado, lo he vivido, lo he pasado y es bien difícil. Tiene que manejarlo psicológicamente".

Eryc Castillo falló increíble gol ante Boca Juniors