El ingeniero Boris García, quien trabajó como contratista en la construcción del centro comercial Real Plaza en Trujillo, reveló que ya había conocimiento de los daños que tenía la infraestructura del mall. En ese sentido, analizó una serie de microfisuras que no habían sido reparadas en su debido momento.

"El año pasado hubo ráfagas de viento más fuerte de lo normal. Yo creo que la estructura se elevó y cuando cayó provocó microfisuras (...) lo que han fallado son las vigas, se puede ver en las distintas imágenes. (Las vigas) son un refuerzo que no deben tener más de 5 meses", aseguró el ingeniero para Latina Noticias.

De acuerdo al testimonio del ingeniero Boris García, ya había conocimiento de los daños en la infraestructura del centro comercial Real Plaza de Trujillo. En sus declaraciones, el especialista considera que la estructura se habría levantado producto de los fuertes vientos en la zona y, tras caer, generó las microfisuras que terminaron ocasionando la tragedia ocurrida el pasado 21 de febrero.

Incluso, sostuvo que el centro comercial, al conocer este problema, reforzó el área afectada con vigas. No obstante, no impidió que la infraestructura terminara colapsando. "La caída no viene por un poquito de agua que son 2 mil kilos, pero si ya existía estas fisuras, sí sería significativo. La gente de Real Plaza sí sabía de este problema porque si no, no hubieran hecho ese refuerzo. Ahí está la prueba. Ellos conocían del problema", sostuvo el ingeniero.

Advierte que en Chiclayo y Cajamarca hay otras estructuras similares

Por otro lado, el especialista advirtió que en Chiclayo y Cajamarca hay otras estructuras que necesitan una revisión exhaustiva urgente a fin de evitar una tragedia como esta. "Se tiene que ir a mirarlo, desde cerca. Hacer una análisis exhaustivo de la estructura. Mirar los puntos de esfuerzo de la estructura. Cajamarca y Chiclayo son similares en sus patios de comida", aseveró.

