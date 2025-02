Alianza Lima avanzó a la fase 3 de la Copa Libertadores tras vencer 5-4 en los penales a Boca Juniors, que había vencido 2-1 en el tiempo regular. La serie debió definirse a través de esta instancia, ya que el marcador global quedó igualado 2-2, a raíz del triunfo blanquiazul por 1-0 en el primer partido. Miguel Trauco en propia meta (5') y Kevin Zenón de cabeza (58') anotaron los goles del equipo xeneize, mientras que Hernán Barcos (19') convirtió la igualdad transitoria también con la testa.

Uno de los jugadores aliancistas más ovacionados por la afición fue Guillermo Viscarra. El guardameta boliviano realizó varias intervenciones meritorias a lo largo de los 90 minutos y se transformó en el héroe de la jornada al atajar el penal definitivo, que partió del botín derecho de Alan Velasco. No obstante, 'Billy' expresó su sorpresa por una particular acción protagonizada por Boca a pocos segundos del término de la serie reglamentario.

¿Qué dijo Guillermo Viscarra sobre el cambio de arquero en Boca Juniors?

Al ser abordado por Sports Center, el también cancerbero de la selección de Bolivia se refirió al cambio de Leandro Brey por Agustín Marchesín en el equipo argentino. "Me sorprendió el cambio de arquero. A mí, particularmente, no me gustaría que me pase", señaló. Luego, resaltó las cualidades de este último en el pórtico xeneize. "Creo que Marche es un arquerazo. Hizo un muy buen partido allá, hizo un muy buen partido acá. Quién sabe qué hubiera pasado", aseveró.

En esa línea, el '23' de Alianza ratificó que no hubiese abandonado su puesto y menos en un momento crucial como ese, porque reconoce que los porteros deben estar preparados frente a cualquier desafío. "Todos los arqueros nos esforzamos tanto para llegar en esos momentos de poder realmente ayudar al equipo. Como arqueros, tenemos esa importancia en decidir el partido; por eso, obviamente uno siempre prefiere asumir esa responsabilidad", manifestó.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima y Deportes Iquique por la Copa Libertadores?

En los próximos días, la Conmebol dará a conocer las fechas exactas de los compromisos entre Alianza Lima y Deportes Iquique, así como los horarios y los árbitros en cada caso. El primero, pactado para el 4, 5 o 6 de marzo, se disputará en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique, mientras que el segundo, contemplado, para el 11, 12 o 13 de marzo, tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. El ganador de esta serie clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores; por su parte, el perdedor accederá a la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana.