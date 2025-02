Alianza Lima se alista para visitar a Boca Juniors este martes 25 de febrero en La Bombonera por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. El equipo de La Victoria parte con una leve ventaja tras imponerse en Matute por 1-0 con gol de Pablo Ceppelini. Los íntimos han mostrado un gran inicio de temporada y eso se debe al buen entendimiento del equipo en general. Los refuerzos han mostrado un buen nivel y eso se puede reflejar en los primeros partidos oficiales de la temporada: solo han perdido un encuentro y fue por el Torneo Apertura. Uno de los que se refirió a los fichajes del cuadro íntimo para esta campaña fue Wilmer Aguirre.

En una entrevista reciente para Radio Ovación, el multicampeón con Alianza Lima aseguró que todos los refuerzos están aportando de la mejor manera en el equipo, pero el jugador que lo impresionó fue el uruguayo Pablo Ceppelini.

Wilmer Aguirre nombró al jugador de Alianza Lima que más lo sorprendió

El 'Zorrito' Aguirre aseguró que Pablo Ceppelini es un futbolista que tiene visión de juego y que siempre intenta contactar con los atacantes, algo que irá puliendo con el pasar de los partidos.

"Todos han llegado y están aportando su grano de arena, veo a un Alianza diferente, hoy está entendiendo lo que quiere el técnico. Me ha impresionado Ceppelini, es de los que tiene idea de juego, trata de conectar con los delanteros, es un jugador que con los minutos de juego va a dar mucho que hablar, va a ir entendiéndose de a poco con los delanteros", dijo.

¿Qué dijo Wilmer Aguirre sobre el Alianza Lima vs Boca Juniors?

"Alianza tiene que salir con hambre de gloria, no jugarle de igual a igual porque ahora es visita pero siempre tapándole los lados fuertes de Boca, no se puede descuidar, no se puede dar el lujo porque Boca Juniors tiene jugadores de buen pie. (...) Alianza tiene que salir con hambre de gloria, no jugarle de igual a igual porque ahora es visita pero siempre tapándole los lados fuertes de Boca, no se puede descuidar, no se puede dar el lujo porque Boca tiene jugadores de buen pie", manifestó.