El defensor peruano Alexander Callens enfrenta un desafío significativo en su carrera debido a una alteración cardíaca que lo mantendrá alejado del campo por tres meses. Este contratiempo se produce en un momento crucial, ya que Callens ha sido un pilar en la selección peruana durante las Eliminatorias 2026. La situación del exjugador de Sport Boys se complicó tras contraer una infección viral en Grecia, lo que llevó a una ligera modificación en las funciones de su corazón. Pese a que el problema no reviste gravedad, el jugador deberá ser monitoreado constantemente por el área de sanidad del AEK Atenas, su club actual.

El central, que había mostrado un notable ascenso en su rendimiento en los últimos partidos, se siente frustrado por no poder contribuir al equipo en este momento. Sin embargo, manifestó su compromiso de seguir apoyando a sus compañeros desde fuera del campo.

PUEDES VER: Alexander Callens se sinceró sobre su nuevo puesto en la selección peruana tras sorpresiva decisión de Fossati

Alexander Callens no jugará los próximos meses tras sufrir alteración cardiaca

Alexander Callens comunicó a través de sus redes sociales que no puede entrenar con su equipo debido a que le diagnosticaron una ligera alteración cardiaca, la cual se originó por un proceso viral. Debido a ello, el defensor de la selección peruana no podrá jugar con su club, en donde no juega desde el pasado 24 de noviembre, en el partido contra Olympiacos.

Alexander Callens deberá guardar reposo tras una evaluación que se hizo con el cuerpo médico del AEK Atenas. Foto: captura

“Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones. Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera!”, indicó el futbolista.

Este anuncio generó preocupación tanto en los seguidores de la Bicolor como en los hinchas del AEK Atenas, quienes esperan su pronta recuperación y que le enviaron una ola de mensajes de aliento. “Mantente fuerte, Alex”, “Nosotros estamos contigo, la salud es lo más importante”, “Mejórate pronto”, “Te esperamos más fuerte que nunca”, fueron algunos comentarios en su publicación.

Alexander Callens se perderá la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026

Si bien Alexander Callens no fue preciso con respecto al tiempo que se mantendrá fuera de las canchas, el que dio más luces al respecto fue el AEK Atenas. El club, que marcha en el segundo lugar de la liga de Grecia, envió un comunicado oficial a través de su página web, donde señaló que el defensor deberá guardar reposo por los próximos tres meses, después de los cuales se le deberá hacer una nueva evaluación.

“Respecto a la ausencia de Alex Callens de las actividades competitivas del equipo recientemente, nos gustaría informarle que nuestro futbolista internacional sufrió una infección viral a principios de enero. Posteriormente, un chequeo de rutina detectó un cambio en la función cardiaca de Alex, lo que requerirá reposo y monitoreo durante los próximos tres meses. Después de este período, se realizará una nueva evaluación médica”, precisó la institución.

El equipo de Callens dio detalles del diagnóstico y el tiempo que estará el defensor fuera del campo. Foto: captura

De esta forma, la ausencia de Callens no solo afectará a su equipo, sino también a la selección peruana, puesto que no formará parte de la lista de convocados para la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026. En dicha jornada, que se disputará el 19 y 26 de marzo, la Bicolor se enfrentará con los combinados de Bolivia y Venezuela, respectivamente, con el objetivo de salir del último lugar en la tabla de posiciones.