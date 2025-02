Rebaglati se rinde ante Gorosito y revela su éxito con Alianza Lima: "No está inventando nada"

De la mano de Néstor Gorosito, Alianza Lima logró derrotar por 3-1 a Nacional y clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a Boca Juniors primero en Matute y después en La Bombonera. Tras este resultado, el periodista deportivo Diego Rebagliati explicó un poco el porqué los blanquiazules están brillando con el entrenador argentino.

Para el exjugador de Sporting Cristal, Néstor Gorosito no está inventando nada en su esquema y cada partido que pasa, hace que el hincha blanquiazul empiece a verse representado por el equipo que sale en el campo de juego. Además, resaltó que el argentino está haciendo algo "mucho más vistoso y efectivo".

¿Qué dijo Diego Rebagliati tras el Alianza Lima vs Nacional?

"Gorosito, desde lo simple, está haciendo algo mucho más vistoso y efectivo que los Alianza de los últimos tiempos. Es un equipo que tiene dos centrales más o menos sólidos, un volante de contención que juega en su puesto, no inventa nada. Los laterales tratan de pasar por momentos los dos a la vez, a veces se alternan con los volantes, tiene dos extremos, un nueve y un volante que juega más de enganche, otro que da más equilibrio, no está inventando nada", empezó declarando Diego Rebagliati en Al Ángulo.

Tras esto, el periodista deportivo enfatizó en que los hinchas blanquiazules están sintiéndose cada vez más conformes con este equipo: "Está haciendo algo más o menos sencillo, pero con dinámica, con confianza, velocidad, yendo al mismo ritmo del partido. Ves un equipo que empieza a gustarle a la gente y eso es importante, porque cuando sucede esto en Matute hay una inyección de optimismo por parte del público".

Finalmente, aguardó que, si quedan eliminados ante Boca Juniors, no disminuyan su confianza: "Ojalá que el paso de Boca, más allá de lo que ideal sería que clasifiquen, no le quite mucha confianza a Alianza de cara a lo que viene".

Néstor Gorosito firmó contrato con Alianza Lima para todo el 2025. Foto: Alianza Lima

¿Cómo quedó el Alianza Lima vs Nacional por la Copa Libertadores?

Alianza Lima se impuso 3-1 ante Nacional de Asunción en el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2025, asegurando así su clasificación a la siguiente etapa del torneo. Tras un empate 1-1 en el encuentro disputado en Paraguay, los íntimos se presentaron en Matute con la firme intención de obtener una victoria.

Kevin Quevedo fue el encargado de abrir el marcador a los 10 minutos, aunque los visitantes lograron igualar el partido apenas cuatro minutos después. Sin embargo, en la segunda mitad, Hernán Barcos y el 'Pescadito' sellaron el triunfo para el equipo local. Con este resultado, los dirigidos por Néstor Gorosito se preparan para enfrentar a Boca Juniors en la próxima fase.