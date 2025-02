En el contexto del duelo por Copa Libertadores entre Alianza Lima vs Boca Juniors, Nolberto Solano está en boca de todos por su reencuentro con Juan Román Riquelme, quien le obsequió una camiseta con la número 10 del Xeneize. Sin embargo, esta vez volvió a llamar la atención por encarar al periodista Giancarlo Granda, el cual había cuestionado su idoneidad para ser entrenador de la selección peruana.

La Bicolor estuvo en la búsqueda de un nuevo estratega tras la salida de Jorge Fossati y, aunque Óscar Ibáñez resultó finalmente elegido, Solano fue uno de los nombres que sonaron con fuerza. Durante la entrevista en Radio Nacional, el DT de Santos de Nasca no dudó en recordar al 'Flaco' sus críticas y enfatizó que las opiniones deben ser expresadas con responsabilidad.

Solano confrontó a Granda por minimizarlo cuando fue candidato para ser DT de Perú

En el programa conducido por el periodista deportivo, 'Ñol' saludó a Granda con un tono cordial, pero rápidamente abordó las críticas que había recibido. “¡Un gusto! Buenos días. Espero estar a la altura porque te escuché en una nota que yo no estaba al nivel, no tenía altura. Es así, no hay problema, tienes tu opinión y estoy para atenderte”, expresó.

Granda, sorprendido, intentó aclarar su postura y afirmó que no cuestionó la carrera de Solano, sino que consideraba que no había hecho méritos suficientes para dirigir la Bicolor. "Es válido, tenemos opiniones diferentes. Yo no dije que no estaba a la altura, dije que no creíaque Nolberto Solano había hecho los méritos para agarrar la selección peruana, como creo que tampoco los ha hecho Óscar Ibáñez, tampoco el ‘Bolillo’ Gómez cuando salió su nombre. Más allá de que estuvo en la selección como asistente de Ricardo Gareca, cuando uno busca un técnico va al más top y de mejor nivel. No es faltar el respeto a tu carrera como técnico ni mucho menos como futbolista", aseveró.

“No hay que juzgar antes de lo que pueda pasar, siempre digo que hay que tener un poco de altura y mesura, pero está bien, respeto todas las opiniones. Viendo las experiencias del fútbol, hay muchos ejemplos. Con Scaloni la crítica era parecida y fue campeón del mundo. (...) A Óscar Ibáñez le toca esta oportunidad y darle para adelante, no hay que desmerecerlo porque no sabemos hasta después de un resultado. En la previa uno no puede ser tan contundente. Ustedes como periodistas tienen que tener un poco de humildad porque sabemos de nuestros problemas con el fútbol peruano, las deficiencias con la selección de cara al futuro, con lo poco que tenemos para exportar, y después venir para competir. Sabiendo esas cosas, ustedes deberían no poner tan alta la valla para cualquiera que llegue a entrenar a la selección", apuntó el 'Maestrito'.

Nolberto Solano dirigió a la selección peruana sub-23. Foto: La Bicolor/X

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre su reencuentro con Juan Román Riquelme?

En conversación con el programa 'Negrini lo sabe', de Radio Ovación, Nolberto Solano brindó algunos detalles de su reencuentro con Riquelme. El exlateral de la selección peruana contó que ambos nunca perdieron la comunicación pese al corto tiempo que tuvieron como compañeros de equipo.

"Nunca perdimos el contacto pese a haber jugado un año nomás con él, después me tocó enfrentarlo en una Champions cuando él estaba en Barcelona y yo en Newcastle", declaró. "Siempre hemos mantenido esta amistad y ahora él tiene este cargo. Boca es su casa, siempre lo ha sentido, ahora es parte importante del club en este proyecto de seguir con el rico historial. Fue una charla bonita, no lo veía hace muchos años", añadió.