Alianza Lima logró un histórico triunfo ante Nacional de Paraguay y aseguró su presencia en la siguiente fase de la Copa Libertadores, en la que se enfrentará a Boca Juniors de Argentina. Luego de las celebraciones de los aficionados blanquiazules, se reveló el emotivo discurso que brindaron Hernán Barcos y el entrenador Néstor Gorosito previo al triunfo contra los guaraníes.

El primero en tomar la palabra fue el estratega argentino, quien dejó en claro que su equipo no entiende el fútbol sin atacar. Esto se reflejó en la victoria 3-1 que consiguieron sus dirigidos en el césped del Alejandro Villanueva.

Emotivos discursos de Hernán Barcos y Néstor Gorosito en Alianza Lima

"Segunda pelota, muchachos. Segunda pelota. Los primeros minutos y a cuidarla. Cuidado ahí. Atacando. Nosotros tenemos que atacar. No entendemos el fútbol de otra manera que no sea atacando", indicó Gorosito en los camerinos de la institución victoriana.

Por su parte, Hernán Barcos señaló que los más importantes es divertirse en el campo de juego y repetir la actuación que hicieron en el partido de ida. Asimismo, se mostró confiado en que lograrían la clasificación.

"No hay mucho que hablar, hay que jugar. Hay que salir a divertirse con responsabilidad. Nos vamos a divertir en esta, muchachos. No nos creemos nada, todavía no ganamos nada. Tenemos 90 minutos para ganar. Si jugamos como el otro día, con la misma actitud desde el primer minuto, no tenemos error. Lo vamos a ganar porque lo vamos a ganar. En 95 o 100 minutos los quiero a todos festejando, lo mejor para todos", expresó en medio de las arengas.

Próximo partido de Alianza Lima

Antes de disputar la ida ante Boca Juniors, Alianza Lima se verá las caras ante Alianza Atlético de Sullana, este sábado 15 de febrero, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Mansiche de Trujillo a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Boca Juniors?

El primer partido entre Alianza Lima vs Boca ambos equipos se disputará este martes 18 de febrero en Matute y la vuelta será el martes 25 del mismo mes en La Bombonera. Ambos encuentros están programados para las 7.30 p. m. (hora peruana).

Entradas Alianza Lima vs Boca Juniors: precio de los boletos

La venta de entradas empezó hoy, viernes 14 de febrero, en diferentes horarios. Cada hincha de Alianza Lima podrá acceder a comprar sus boletos en un horario determinado de acuerdo a si cuenta con el abono de la Copa Libertadores 2025, abono de la Liga 1 2025 o si está suscrito a Íntimo.