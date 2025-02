Este fin de semana, Alianza Lima busca continuar su buen comienzo de temporada 2025. Después de vencer a Nacional de Paraguay con un marcador global de 4-2 en la primera fase de la Copa Libertadores y avanzar a la siguiente etapa, el equipo victoriano se enfrentará a Alianza Atlético en la Liga 1 2025. El equipo dirigido por Néstor Gorosito busca conseguir su segunda victoria consecutiva en el torneo doméstico y afianzarse en la cima de la tabla.

Para este cotejo, Alianza Lima no podrá contar con Paolo Guerrero, Pablo Lavandeira y tampoco Gonzalo Aguirre. Los dos primeros jugadores quedaron fuera de la convocatoria por lesión, mientras que el último no fue incluido en la nómina por una decisión técnica. El mediocampista de 21 años no viene siendo considerado a pesar de estar apto para jugar.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Liga 1 2025?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Alianza Atlético, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2025, se jugará este sábado 15 de febrero a las 3:30 p.m. (hora de Perú).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Liga 1 2025?

En Perú, la señal que televisará el encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético será L1 MAX, un canal establecido por la FPF y 1190 Sports, que posee los derechos de televisión de la mayoría de los equipos de fútbol peruanos. El canal está disponible en diversas operadoras de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable. También puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play para ver los partidos en streaming.

¿Por qué el Alianza Lima vs Alianza Atlético se jugará en Trujillo y no en Sullana?

Según el periodista Gustavo Peralta, este encuentro no se jugará en el estadio habitual del Vendaval debido a que se considera "de alto riesgo", tras incidentes de entrada intempestiva de aficionados en dos duelos del año pasado.

"Actualización sobre el Campeones del 36: me informan que no es que falte aprobación de dicho estadio, lo que sucede es que la Liga ha suspendido los partidos de alto riesgo en Sullana por los hechos que sucedieron el año pasado (hinchas se metieron al estadio y demás)", escribió el comunicador en su cuenta oficial de X.