El futuro de Raúl Ruidíaz ha sido tema de especulación en el fútbol peruano. Luego de su salida del Seattle Sounders, el goleador se encuentra evaluando diferentes propuestas para continuar su carrera. En este contexto, Sport Boys se perfila como uno de los principales candidatos para hacerse con los servicios del delantero, quien podría regresar a la Liga 1 en la temporada 2025. La posibilidad de su fichaje generó gran expectativa entre los hinchas del cuadro rosado, que sueñan con verlo defender sus colores.

Universitario, club donde Ruidíaz tuvo un paso exitoso, no lo tendría en sus planes. A pesar de su identificación con el equipo crema, las condiciones económicas y deportivas parecen haber alejado esta opción. Esto abrió la puerta para que otros equipos, como el Boys y Sporting Cristal, entren en la carrera por el atacante, quien todavía no toma una decisión final sobre su destino.

Raúl Ruidíaz ficharía por Sport Boys para la Liga 1 2025

El mercado de fichajes de la Liga 1 2025 podría dar una gran sorpresa con la posible llegada de Raúl Ruidíaz a Sport Boys. La institución chalaca, que busca reforzar su plantilla con jugadores de experiencia y calidad, tendría avanzadas las negociaciones con el goleador peruano, quien recientemente quedó libre tras su paso por el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS).

En conversación con ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación, Alejandro Espinoza, exarquero de la ‘misilera’ y exrepresentante de jugadores, reveló la posible llegada de la ‘Pulga’ al Callao. “Hay una gran posibilidad que Raúl Ruidíaz pueda pasar a Sport Boys, club histórico que busca ubicarse en las primeras posiciones para pelear un lugar a nivel internacional y pelear el campeonato”, indicó.

“Boys ha perdido a Cristian Benavente, que partió al exterior y la directiva de Boys está tratando de reforzarse con un jugador importante, que brinde esa calidad de experiencia, de gol, que es la principal característica de Raúl”, explicó Espinoza.

Por otra parte, el exguardameta señaló que la llegada de Ruidíaz se daría gracias a un proyecto llamado Caja Rosada. “Es una plataforma que va a favorecer, va a generar ingresos, a través de hinchas, empresas, de estas descargas que se pueden hacer a través del IGV, de las empresas grandes o personas naturales, se va a crear un fondo para poder ayudar a Boys”, sostuvo.

“Raúl es un jugador muy caro, hay que hacer un esfuerzo grande por tenerlo, el futbolista tiene ganas de sumarse a este proyecto y estoy seguro que Boys también”, añadió Alejandro Espinoza.

Raúl Ruidíaz estaría en la mira de Sporting Cristal para reforzar su ataque

A pesar del interés de Sport Boys, Raúl Ruidíaz también despertó el interés de otros clubes en la Liga 1, entre ellos Sporting Cristal. Así lo reveló la página turca de scouting Latin Tribün, que además informó que un equipo de la segunda división de Turquía estaría peleando el fichaje de la ‘Pulga’ con el cuadro rimense.

“Erzurumspor, equipo de la TFF First League (segunda división), está en conversaciones con el delantero peruano de 34 años, Raúl Ruidíaz. El gigante peruano Sporting Cristal hizo una oferta por Ruídiaz”, indicó el portal.

Para Raúl Ruidíaz el tema de Universitario está "cerrado"

Uno de los temas que generó mayor expectativa en torno al futuro de Raúl Ruidíaz es su posible regreso a Universitario de Deportes. Sin embargo, el delantero habría descartado esa posibilidad y aseguró que el capítulo con el club crema está “cerrado”.

“Es un tema cerrado. Fui muy claro, ambas partes, estoy viendo nuevos rumbos, entonces es un tema cerrado. (...) Primera vez que escucho algo así (sobre que algunos jugadores de Universitario estaban en contra de su regreso). No creo, en el fútbol no tengo problema con nadie. En la ‘U’ tengo muchos amigos, no creo que vaya por ahí”, señaló en conversación con La República.