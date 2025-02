Entramos en la recta final para definir al nuevo entrenador de la selección peruana. En los últimos días, salió la información de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) buscaba a un estratega para que asuma el buzo de la Bicolor de manera interina, pues quieren a un DT de mayor renombre que lidere el proyecto de clasificación para el Mundial 2030. En ese sentido, uno de los candidatos que apareció con bastante fuerza fue Ángel Comizzo.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta en L1 Radio, el estratega de Atlético Grau es del agrado de la FPF y lidera la carrera por encima de otros 2 entrenadores nacionales para que agarre a la selección peruana. Sin embargo, el comunicado resaltó que el argentino podría no aceptar porque desde Videna quieren que este DT interino asuma solo por 2 partidos y no por los 6 que restan en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

¿Por qué Ángel Comizzo no sería el DT de la selección peruana?

"Hubo directorio en la Federación Peruana de Fútbol con la particularidad y prioridad de que quieren cerrar con el técnico interino y un nombre que gusta mucho es el de Ángel Comizzo. Es el que lidera, sin embargo, la FPF maneja 2 nombres más, pero no están seguros de que el técnico argentino termine aceptando porque, la razón es que la FPF quiere un técnico interino, pero no para seis partidos sino para menos. Entonces eso seguramente pensando porque el técnico que vendrá para el 2030 puede agarrar la selección a mitad de año", empezó declarando Gustavo Peralta.

Tras esto, el comunicador señaló que el argentino no quiere ser interino por unos cuantos partidos, sobre todo porque tiene a Atlético Grau que disputará la Liga 1 y Copa Sudamericana: "No es tan seguro que Ángel Comizzo sea el técnico interino y bajo estas condiciones no lo sería. Si es para seis partidos acepta, pero si es para menos, no. Difícil que alguien con trabajo agarre una situación así sabiendo que lo quieren para unos cuantos partidos".

Finalmente, dejó entrever que Ángel Comizzo difícilmente sería el DT de la selección peruana: "Hay 2 nombres más de técnicos nacionales que gustan, pero es Comizzo el que lidera. Sin embargo, por estas situaciones no me animaría a decir que será el DT".

Pedro García arremete contra Ángel Comizzo

El comentarista deportivo se mostró enérgico al criticar la posible llegada del actual DT de Atlético Grau a la Bicolor. En su lugar, postuló a Roberto Mosquera, destacando su capacidad para enfrentar situaciones adversas y su experiencia en el fútbol nacional.

García no dudó en expresar su desacuerdo con la preferencia por entrenadores extranjeros, argumentando que Mosquera tiene más méritos y experiencia que el estratega argentino. "¿Qué chu*** hablamos de Comizzo? Perdón que me ponga así. Comizzo me gusta como técnico, su estilo también y su equipo, pero no