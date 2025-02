El futuro de Rodrigo Ureña podría dar un giro inesperado. Hace algunos días se conoció que el volante decidió dejar Universitario para llegar a Belgrano de Argentina. A pocos días del inicio de la Liga 1 2025, el chileno cerró su etapa en la 'U' tras ser bicampeón. Esto ha obligado al club merengue a comenzar pensar en su posible reemplazo.

Sin embargo, la historia podría cambiar. Sucede que el conjunto de Córdoba aún no completa los trámites pertinentes para oficializar la llegada de Rodrigo Ureña. Si no lo hace en la brevedad posible, el futbolista está en la obligación de regresar a Universitario para el inicio del torneo peruano.

¿Por qué Rodrigo Ureña podría quedarse en Universitario?

En la reciente edición del programa 'Fútbol champán', la periodista Vanessa Almenara brindó información nueva sobre Rodrigo Ureña. De acuerdo a sus palabras, el futbolista podría quedarse en la 'U' porque Belgrano aún no lo inscribe ni realiza la transferencia económica.

"Me acaba de llegar información del pase de Ureña. Todavía no han logrado inscribirlo y todavía no está la transferencia. Si no se soluciona hoy, más allá de que Ureña haya pasado los exámenes médicos y esté en Córdoba, regresaría a Universitario porque es su jugador", acotó.

Asimismo, recordó las palabras de Ferrari y Bustos, quienes aún no oficializan la salida de Ureña, para explicar qué falta para cerrar su salida. "Hoy no están en orden los papeles ni la transferencia. Si Belgrano no lo soluciona hoy, regresaría a Universitario", añadió.

PUEDES VER: Liga 1 aumenta número de descensos y advierte que partidos de Ayacucho FC y Binacional podrían ser anulados

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la salida de Rodrigo Ureña?

El último lunes 3 de enero, Jean Ferrari brindó una conferencia de prensa. El administrador temporal de la 'U' reveló que la principal razón que motivó a Ureña para emigrar al fútbol argentino fue su deseo de "cumplir sus sueños y metas", en referencia a la mayor exposición que tendrá en una liga de mayor nivel y así aumentar sus chances de llegar a la selección chilena.

"Los futbolistas son los que toman sus propias decisiones y tienen sus objetivos personales. Tenemos que respetar posturas. No evaluamos la magnitud de tal equipo al que va. La postura de Rodrigo es que él quiere cumplir sus propios sueños y sus propias metas. Nosotros no estamos para cortar alas a nadie", dijo.

"Ha sido una propuesta que llegó de un momento para otro. Agradecidos con Rodrigo porque es parte de la historia del club. Que se venda un deportista extranjero nos llena de satisfacción", agregó.