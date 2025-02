La repentina salida de Rodrigo Ureña fue uno de los bombazos más fuertes en Universitario de Deportes. A días del inicio de la Liga 1 2025, la 'U' perdió a uno de sus pilares y protagonistas del bicampeonato. Su partida representa una dura baja para Fabián Bustos, quien requerirá a un jugador de ese nivel para que el rendimiento de su equipo no se ve mermado.

Evidentemente, contratar a un futbolista como Rodrigo Ureña es una tarea complicada. No obstante, la directiva merengue ya trabaja en su reemplazante. Una de las opciones podría venir del fútbol peruano, pero el que quita el sueño a Universitario es uno del extranjero.

PUEDES VER: Liga 1 aumenta número de descensos y advierte que partidos de Ayacucho FC y Binacional podrían ser anulados

Universitario tiene en la mira a jugador del extranjero para reemplazar a Ureña

En la última edición del programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta contó cómo se viene trabajando en la 'U' sobre el reemplazo de Rodrigo Ureña. En principio, señaló que la institución crema debería tener su horizonte más claro este fin de semana.

"El sábado debería estar más claro si la 'U' va por un refuerzo porque opciones tiene. Depende de que encuentren una oportunidad en el mercado muy buena. Difícil (que sea igual a Ureña), pero con características parecidas, del extranjero", comentó.

Asimismo, reveló que aún no existe nada entre Santiago Arias y el club, pero no descarta que pueda existir un acercamiento entre ambos. Eso sí, enfatizó en que la 'U' estaría detrás de un futbolista del mercado extranjero.

"Muchos preguntan por Santiago Arias. Hoy no hay contacto con el jugador de Cienciano, quien tendrá su nacionalización la próxima semana. Sin embargo, no hay contacto, no sé si mañana, pasado o el viernes puede suceder. Lo que sí sé es que, a partir de las opciones que le han ofrecido a la 'U', hay un nombre en especifico que gusta mucho y que está en el extranjero", añadió.

Jean Ferrari habló sobre la salida de Rodrigo Ureña de Universitario

En la conferencia de prensa desde Campo Mar, Ferrari mencionó que la principal razón que motivó a Ureña para emigrar al fútbol argentino fue su deseo de "cumplir sus sueños y metas", en referencia a la mayor exposición que tendrá en una liga de mayor nivel, lo que incrementará sus posibilidades de ser convocado a la selección chilena.

"Los futbolistas son los que toman sus propias decisiones y tienen sus objetivos personales. Tenemos que respetar posturas. No evaluamos la magnitud de tal equipo al que va. La postura de Rodrigo es que él quiere cumplir sus propios sueños y sus propias metas. Nosotros no estamos para cortar alas a nadie", acotó el directivo.

"Ha sido una propuesta que llegó de un momento para otro. Agradecidos con Rodrigo porque es parte de la historia del club. Que se venda un deportista extranjero nos llena de satisfacción", agregó.