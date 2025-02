Rodrigo Ureña no continuará en Universitario de Deportes. El mediocampista de 31 años llegó a un acuerdo en tiempo récord con Belgrano de Argentina y se marchará del conjunto crema tras 2 años. El volante chileno asistió este sábado 1 de febrero a Campo Mar para despedirse de todos sus compañeros, de la directiva merengue y del técnico Fabián Bustos.

A su salida del recinto deportivo, Rodrigo Ureña se tomó fotos con algunos hinchas que asistieron al lugar y luego, ya ubicado dentro de su vehículo, habló con los medios de comunicación que lo esperaban.

Rodrigo Ureña se pronunció tras confirmarse que no seguirá en Universitario

El exjugador de América de Cali aseguró que no fue una decisión sencilla decidir dejar la 'U', ya que se ha sentido cómodo desde su arribo. Asimismo, dejó las puertas abiertas para un regreso en el futuro.

"La verdad estoy contento por este paso en mi carrera. A la vez estoy agradecido a lo que ha sido Universitario conmigo y mi familia, fueron siempre muy respetuosos, me dieron su cariño. Hoy estuve despidiéndome de mis compañeros, del cuerpo técnico y de los dirigentes. Estuve con Ferrari también agradeciéndole su gestión. Desde que llegué al club su gestión fue buena. Me voy agradecido, contento y con las puertas abiertas. Fue un día lleno de emociones, especial, porque no es fácil despedirse de un club que ha sido mi casa. Yo me preocupé de dar lo mejor de mí, de entregar el máximo y no bajar los brazos, ese es el espítiru de la institución", declaró.

"Les deseo lo mejor a mis compañeros, sé que lo van a hacer bien, hay una calidad de jugadores excepcionales y eso lo han venido demostrando. Me pone muy contento estar en esta situación el día de hoy. Las puertas están abiertas, es un club que me ha dado mucho. Soy consciente de lo que genera el club, el cariño es mutuo. Hay decisiones que no son fáciles en la vida. Trato de hacerlo de la mejor forma, siempre pensando en mi futuro y el de mi familia. Sí, era una oportunidad especial... pasó algo. Era una oferta que se vino evaluando y se tomó la decisión. Yo confié en que la mejor decisión era esa", agregó.