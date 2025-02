Otro peruano en el extranjero. Luego de varias semanas en la incertidumbre, el veloz delantero Franco Zanelatto definió su futuro y afrontará su primera experiencia en Europa. El exfutbolista de Alianza Lima ya se encuentra en el viejo continente para someterse a los exámenes médicos de rigor y firmar por su nuevo club.

De esta manera, el atacante de 24 años se suma a la legión de jugadores nacionales que militan en el balompié europeo. Entre los nombres más resaltantes se encuentran Renato Tapia (Leganés de España), Gianluca Lapadula (Spezia de Italia), Oliver Sonne (Burnley FC de Inglaterra) y Marcos López (Copenhague de Dinamarca).

¿Dónde jugará Franco Zanelatto?

El periodista Paúl Pérez Rioja reveló que Franco Zanelatto seguirá su carrera en el OFI Creta de la Superliga de Grecia. Si bien dicha competición no se encuentra entre las de mayor nivel del continente, varios futbolistas la usaron de trampolín para sus fichados por los grandes clubes.

"Franco Zanelatto jugará en el OFI Creta de la Superliga de Grecia. El extremo arribó hace unas horas al aeropuerto Nikos Kazantzakis y luego de pasar exámenes médicos firmará contrato hasta junio del 2026", detalló en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Qué peruanos juegan en Grecia?

Zanelatto tendrá la oportunidad de enfrentarse a Alexander Callens y Sergio Peña, con quienes compartió en la selección peruana. El central cuenta con experiencia en el balompié griego y es uno de los mejores del AEK de Atenas; por su parte, el volante acaba de ser contratado por el PAOK.

¿Por qué Franco Zanelatto no renovó con Alianza Lima?

Hace algunos días, la periodista Ana Lucía Rodríguez se refirió a la situación de Franco Zanelatto e indicó que no tenía intención de seguir Alianza Lima.

"Está entrenando por su cuenta, pero tengo entendido que, cuando me lo contaron en el día de la presentación del plantel de Alianza Lima, no quiere volver a Alianza. Parece que hay algún problema con la gente de Alianza, que intentó retenerlo, pero por parte de Zanelatto no quisieron", reveló en el programa 'L1 Radio'.

El popular 'Bichito' se marchó de la institución victoriana con un registro de 4 goles. Además, logró ser convocados por los entrenadores Juan Reynoso y Jorge Fossati a la selección peruana.

¿En qué clubes jugó Franco Zanelatto?

Franco Zanelatto, futbolista peruano que también cuenta con las nacionalidades paraguaya y uruguaya, desarrolló toda su carrera en Perú. Estos son los clubes que representó:

Universidad San Martín

Alianza Atlético

Alianza Lima.

¿Cuál es el valor de Franco Zanelatto?

De acuerdo a la reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, el extremo Franco Zanelatto cuenta con un valor en el mercado de 800.000 euros.

Franco Zanelatto: edad

Franco Zanelatto Téllez nació el 9 de mayo de 2000; es decir, actualmente tiene 24 años de edad.