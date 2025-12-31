HOYSuscripcion LR Focus

Universitario cerraría su último fichaje extranjero: Héctor Fertoli deja Argentina para unirse al tricampeón peruano

¿La última 'bomba' de Álvaro Barco? Universitario tiene todo listo para sumar al volante Héctor Fertoli, quien viene de jugar en Tigre de Argentina.

Héctor Fertoli jugó este 2025 en Tigre cedido por Racing. Foto: composición LR/X
Universitario ya tendría su último fichaje del exterior. Se trata de Héctor Fertoli, volante argentino que pertenece a Racing, pero viene de jugar en Tigre en esta última temporada. Según reportes de medios extranjeros, su fichaje está totalmente encaminado y la 'U' lo presentará oficialmente en los próximos días. Con esta incorporación y tras la salida de Rodrigo Ureña, la institución merengue cerraría su mercado de pases.

El futbolista de 31 años volvió a las filas de Racing en busca de un espacio en el equipo. Sin embargo, la Academia le comunicó que no será tomado en cuenta y tendrá que volver a salir cedido en condición de préstamo. Por ello, Universitario ha decidido sumarlo a sus filas.

lr.pe

Héctor Fertoli será nuevo jugador de Universitario

La información sobre el fichaje de Héctor Fertoli la adelantó el periodista Tomás Dávila. El comunicador señaló que las conversaciones entre ambos clubes van por buen camino, por lo que el volante está próximo a convertirse en jugador merengue.

"Héctor Fertoli tiene avanzada su llegada a Universitario de Perú. Se irá a préstamo por un año”, escribió Dávila a través de sus redes sociales. El traspaso fue confirmado por César Luis Merlo, uno de los periodistas más especializados en fichajes del fútbol sudamericano.

lr.pe

¿Cómo le fue a Héctor Fertoli en la temporada 2025?

Este 2025, Héctor Fertoli jugó a préstamo con la camiseta de Tigre y disputó un total de 19 partidos, en los que registró dos goles y una asistencia. Además, su último partido fue el pasado 26 de setiembre, por lo que no pudo terminar la campaña como titular en el club.

Sin embargo, uno de los aspectos más resaltantes de Fertoli es su polifuncionalidad. El argentino puede desempeñarse como interior, volante por dentro e incluso sabe jugar como extremo. Sin duda alguna, esta será una característica importante para el esquema de Javier Rabanal.

