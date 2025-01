Sergio Peña puso punto final a su estadía en Malmo. Luego de 4 años en el conjunto sueco, el volante decidió aceptar un nuevo reto y PAOK de Grecia será su nuevo destino. El propio futbolista lo confirmó en una reciente entrevista y ahora solo aguarda por el anuncio oficial de su nuevo equipo para volar junto con su familia.

Después de 4 años, en los que levantó un total de 5 trofeos, Sergio Peña emprende una aventura nueva en su carrera profesional. A propósito, uno de los que lamentó su partida de Suecia fue su entrenador, Henrik Rydström. El estratega destacó su aporte al equipo durante todo su tiempo en el club.

¿Qué dijo el DT de Malmo sobre la salida de Sergio Peña a PAOK de Grecia?

En conversación con el medio Sportbladet, Rydström manifestó su tristeza por la partida de Sergio Peña a Grecia. El entrenador señaló que reemplazar al volante peruano será una tarea complicado por su aporte tanto fuera como dentro del terreno de juego.

"Nos resulta difícil sustituir todo lo que él representa en cuanto a pases, genialidad y personalidad. Siempre quiere el balón, no importa con quién nos enfrentemos", declaró.

A pesar de estar visiblemente afectado por la salida de uno sus jugadores más importantes, el estratega le deseó lo mejor en su nueva institución. "Es un paso que quiere dar y ha hecho muchísimo por Malmö. Es un gran club al que va", añadió.

Sergio Peña confirma que deja Malmo y es nuevo jugador de PAOK de Grecia

En charla con el medio Sportbladet, Sergio Peña se encargó de confirmar su llegada a PAOK. El volante contó que las negociaciones entre clubes ya estaban finalizadas y ahora solo le falta empacar para conocer su nuevo equipo y ciudad.

"Sí, se acabó. Ahora tengo que viajar y hacer todo lo necesario. Pero sí, puedo decir que está hecho. Tengo que ir, hoy no porque es tarde, no sé si voy o no. Mañana en mi primer vuelo tengo que ir a Malmo, agarrar mis cosas, mi novia y luego viajaré para Salonika para conocer mi nuevo equipo", comentó.

¿Cómo le fue a Sergio Peña en Malmo?

Sergio Peña llegó a Malmo en la temporada 2021 luego de un gran paso por el Emmen de la primera división del fútbol holandés. Poco a poco, el peruano se fue ganando un espacio y disputó como titular tanto partidos por la liga local como la Champions y Europa League.

En total, Peña suma un total de 110 partidos con el Malmo. Se va de Suecia con el registro de 5 goles y 8 asistencias. Asimismo, consiguió tres ligas de Suecia y dos Copas en el país nórdico.

¿Qué peruanos han jugado por el fútbol de Grecia?

Con la llegada de Peña, se incorpora a la nómina de futbolistas peruanos que han defendido los colores de este club, siguiendo los pasos de Carlos Zambrano (2017), Miguel Rebosio (2006) y Percy Olivares (1999). Este será su quinto equipo en el extranjero, luego de haber jugado en Granada, Tondela, FC Emmen y Malmö.