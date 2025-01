Desde su aparición en la San Martín, Franco Zanelatto sorprendió gratamente por su juego. Esas cualidades dentro del campo sirvieron para que Alianza Lima le eche un ojo y apueste por él, por lo que lo fichó por 3 temporadas a finales del 2021. Primero fue cedido a Alianza Atlético en 2022 para que agarre ritmo. En 2023, por fin, pudo debutar con la camiseta blanquiazul y logró marcar 4 goles, pero en 2024 se le apagó la 'mecha' y no consiguió anotar. Pese a ello, la institución de La Victoria quiso renovarle, pero el futbolista nacido en Paraguay se negó aparentemente por una fuerte razón.

Mientras tanto, el conjunto de Néstor Gorosito se prepara para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores, certamen en el que debutará este miércoles 5 de febrero ante Nacional de Paraguay por la primera fase. En sus partidos de preparación, sobre todo en el último ante Deportivo Morón, los íntimos no mostraron una buena cara y recibieron críticas de la afición.

La fuerte razón por la que Franco Zanelatto no habría renovado con Alianza Lima

En el programa 'L1 radio', la periodista Ana Lucía Rodríguez tocó el tema de Zanelatto y reveló que se encuentra entrenando por su cuenta porque, hasta ahora, no tiene equipo. Además, mencionó que el jugador de 24 años no quiere retornar al club victoriano por "algún problema con la gente de Alianza".

"Está entrenando por su cuenta, pero tengo entendido que, cuando me lo contaron en el día de la presentación del plantel de Alianza Lima, no quiere volver a Alianza. Parece que hay algún problema con la gente de Alianza, que intentó retenerlo, pero por parte de Zanelatto no quisieron", apuntó la comunicadora. Asimismo, manifestó que no tiene hasta ahora ninguna negociación concreta con un equipo extranjero.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre la salida de Franco Zanelatto de Alianza Lima?

En diciembre de 2024, el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, no ocultó su tristeza ante la salida de Franco Zanelatto. Durante una conferencia de prensa, el 'Pepón' expresó que el representante del jugador le dijo que el paraguayo-peruano deseaba continuar su carrera en el exterior.

“Yo he hablado con su representante, el señor José Bellina habló con Franco Zanelatto porque yo lo llamé y no pudimos comunicarnos, pero la realidad es que a nosotros nos encantaría que siga en el club porque es un jugador joven, con mucho futuro”, declaró Navarro frente a los periodistas.