El ciclo de Jorge Fossati en la selección peruana no fue ajeno a la polémica. En medio de los resultados adversos que registró el combinado nacional durante las Eliminatorias 2026, desde diversos sectores cuestionaron al extécnico de Universitario de Deportes por no darle minutos a futbolistas jóvenes como Joao Grimaldo.

A pesar de ser uno de los pocos jugadores nacionales que militan en el extranjero, el estratega uruguayo consideró que el nivel del extremo de 21 años no era el ideal para ser titular en la Bicolor.

Jorge Fossati explica suplencia de Joao Grimaldo

En una reciente entrevista con TV Perú Deportes, el técnico Jorge Fossati respondió a quienes lo cuestionaron por no hacer jugar a Joao Grimaldo. El popular 'Nonno' remarcó que el delantero todavía no lograra consolidarse en el FK Partizán de Serbia.

"Es muy fácil decir 'cómo no le dio más participación a Joao Grimaldo'. Joao Grimaldo no es de Cristal. Esos que critican, seguramente, no vieron nunca un partido del equipo donde está hoy. No tienen ni idea de cuántos minutos ha jugado, y cuántos no, hasta el día de hoy. Resumo, y sin lavarme las manos encima del jugador. Es un chico de 20 años que tiene que afirmarse en su nuevo club", explicó.

Por otra parte, el entrenador utilizó el ejemplo de Paolo Guerrero para dejar en claro que la edad no era un factor determinante para ser titular en la selección peruana.

"Acá, en enero del 2024, el peruano discutía a Paolo Guerrero. Venía de salir campeón de Ecuador y de la Copa Sudamericana, siendo figura en LDU. Y en enero del año pasado me lo cuestionaban por la edad. Acá hay gente que dice que uno debe que estar porque es joven y otro no porque es viejo. No, no hay argumentos", concluyó.

¿Dónde va a jugar Joao Grimaldo?

El veloz exatacante de Sporting Cristal afronta un momento complicado en el balompié serbio. Desde hacer algunos días, algunos medios indicaron que el peruano ya no seguiría en el FK Partizán debido a su bajo rendimiento.

En medio de este panorama, desde la prensa argentina señalaron que Independiente de Avellaneda tendría en la mira al extremo.

¿Cuál es el valor actual de Joao Grimaldo?

Según Transfermarkt, portal internacional especializado en base de datos, Grimaldo posee una cotización de 1.50 millones de euros.

Edad de Joao Grimaldo

Joao Grimaldo, futbolista surgido en las divisiones menores de Sporting Cristal, nació el 20 de febrero de 2003; es decir, actualmente tiene 21 años. El joven atacante es considerado una promesa del balompié nacional.

¿En qué equipos jugó Joao Grimaldo?

El extremo de la selección peruana debutó en Sporting Cristal en 2020 y este año partió al Partizán de Serbia.