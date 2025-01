Jorge Fossati se refirió a la posible llegada de José Pékerman a la selección peruana. El popular 'Nonno' destacó la carrera del entrenador argentino, pero prefirió no opinar sobre el tema. "Lo de Néstor. Es un técnico de mucha jerarquía, sin duda. Tiene una gran trayectoria, pero no soy quien para opinar quien debe venir o no debe venir. No soy director de fútbol", declaró en TV Perú.

Noticia en desarrollo...