Cueva reveló que pensó en dejar el fútbol por problemas con Pamela López: "Quería volver a no tener nada"

Christian Cueva ha sido uno de los jugadores que en los últimos meses ha tenido un protagonismo mayor lejos de una cancha de fútbol. El volante de la selección peruana, quien actualmente juega en Cienciano, viene realizando la pretemporada con el elenco cusqueño mentalizado en lo que será el inicio de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Pese a su accidentada vida amorosa, el popular 'Aladino' parece haber encontrado actualmente estabilidad en su carrera deportiva, algo que no siempre ha sido así.

En una entrevista con Andrea Llosa este lunes 27 de enero para el programa 'Andrea', Christian Cueva reveló que en los últimos meses pensó en dejar el fútbol debido a los problemas con su expareja Pamela López.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre dejar el fútbol?

Durante la mencionada entrevista, el jugador de 33 años aseguró que tras los problemas que enfrenta con Pamela López pensó en ponerle freno de manera definitiva a su carrera deportiva, decisión que incluso le comentó a su mamá. Christian Cueva contó que por momentos pensaba en querer volver a no tener nada y recordó episodios de su infancia en los que vivía tranquilo.

"Quería dejar el fútbol. Costaba mucho. Por mi cabeza pasaba que quería dejar el fútbol y ya está. A veces le decía a mi mamá que prefería volver a no tener nada y vivir tranquilo. A veces me pasaba eso, que quería volver a Huamachuco, abrazar a mis hermanos, jugar a la pelota, que se caigan las tejas de las casas, que salga la vecina a corretearnos, comer de los platos los 3 (con sus hermanos), era mi felicidad. Pero tampoco me puedo quejar, eso me pasa por la cabeza. No me quejo, estoy agradecido con Dios", manifestó.

¿Cómo le fue a Christian Cueva con Cienciano en el 2024?

En la última campaña de la Liga 1 con Cienciano, 'Aladino' participó en 8 encuentros del Torneo Clausura. Durante los 322 minutos que jugó, logró anotar únicamente un gol.

¿Por cuánto tiempo Christian Cueva renovó con Cienciano?

Según dio a conocer el club cusqueño, el volante nacional extendió su vínculo con Christian Cueva por toda la temporada 2025.

¿Qué dijo el administrador de Cienciano sobre Christian Cueva?

El pasado 13 de enero, Sergio Ludeña, mandamás del 'Papá' aseguró que Cueva es el mejor futbolista que Cienciano ha tenido en toda su historia y precisó que el objetivo principal es que vuelva a estar enfocado en su carrera profesional. Con estas declaraciones, el administrador de Cienciano dejó en claro lo importante que es Cueva para el equipo.

"Christian Cueva para nosotros es el mejor jugador de la corta historia que hemos visto del fútbol peruano. El talento está, el tema es volverlo a encontrar. Hemos hablado con él y con nuestro comando técnico. Nuestro reto es que vuelta a estar enfocado, vuelva a recuperar el peso, vuelva a ser el profesional de fútbol y confiamos que este año lo va a lograr. Nosotros estamos para darle todo el respaldo, los hinchas en el Cusco lo quieren, así como en el país", declaró para Cienciano TV.

"Luego de tantas conversaciones y ver el comportamiento de él en los dos meses que estuvo con nosotros, hemos visto que él quiere reencontrarse, así que le hemos dado la confianza junto a Cristian Díaz. El reto de Christian Cueva es volver a su fútbol y darle la alegría que le dio a todos los consumidores del fútbol en su momento", agregó.