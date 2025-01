Eduardo Vargas reveló conversación clave que tuvo con Ricardo Gareca antes de fichar por Nacional de Uruguay

El delantero chileno Eduardo Vargas ha revelado una conversación clave que tuvo con el exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, antes de su fichaje por el Club Nacional de Uruguay. Vargas, quien ha tenido una carrera destacada en el fútbol internacional, compartió cómo la opinión del estratega de la Roja influyó en su decisión de unirse al equipo uruguayo, un paso que considera fundamental en su trayectoria profesional.

El jugador, que ha tenido una trayectoria notable en clubes como el Universidad de Chile, el Hoffenheim y el Tigres UANL, se mostró entusiasmado por el nuevo reto que representa jugar en Nacional de Montevideo.

¿Qué dijo Eduardo Vargas sobre Ricardo Gareca?

En su presentación, Eduardo Vargas contó que tuvo una conversación con Ricardo Gareca, la cual influyó en su decisión de fichar por Nacional de Montevideo.

"Hablé con él hace dos días, hablamos con el cuerpo técnico. Me preguntó por mi situación, sabía que estaba sin equipo. Hablamos de lo importante que se venía para la selección, que era importante que tuviera un club. Le dije que estaba por cerrar. También me dio la opción de ir a entrenar a la selección hasta que me decidiera", manifestó.

"Es un gran paso para mí. Es el club más grande de Uruguay. Fue algo muy rápido porque estaba viendo dónde jugar y salió a última hora la opción de venir. Estoy disponible, pero tengo que hacerme los exámenes médicos. Vengo de dos meses parados, en vacaciones", añadió

¿En qué equipos jugó Eduardo Vargas?

El delantero, con 35 años de edad, inició su extensa carrera en Cobreloa y posteriormente se unió a Universidad de Chile en 2010. En 2011 destacó con la U en la CONMEBOL Sudamericana, donde se consagró campeón y máximo goleador del torneo, además de ganar el Apertura y Clausura en Chile. Luego, tuvo etapas en Napoli, Gremio, Valencia, Queens Park Rangers, Hoffenheim, Tigres y el mencionado Atlético Mineiro.

En relación a la Selección Chilena, se convirtió en el segundo máximo goleador en la historia, superando a Marcelo Salas y quedando detrás de Alexis Sánchez.

Asimismo, con La Roja logró ser bicampeón de América, destacando en los torneos de 2015 y 2016 para la obtención de los títulos continentales.

¿Cuánto ganará Eduardo Vargas en Nacional de Uruguay?

Según la información proporcionada por el periodista brasileño Lucas Tanaka, Eduardo Vargas estaba negociando un sueldo de 500 mil reales mensuales con el club Vitória de Brasil. Esto equivale a aproximadamente 83 millones de pesos chilenos cada 30 días.

Sin embargo, el Club Nacional de Football (Bolso) superó esta cifra generosamente, ofreciendo 900 mil reales al delantero chileno, según lo mencionado por el comunicador brasileño. Esto se traduce en 150 millones de pesos chilenos.