La gran bomba del mercado sudamericano sucedió en Argentina. Keylor Navas es nuevo jugador de Newell's. El multicampeón con el Real Madrid sorprendió al fichar por la 'Lepra' tras las ofertas que tenía de diversos clubes. Esta será su primera experiencia el fútbol de este continente, por lo que ha generado gran expectativa.

El portero brindó sus primeras palabras como jugador de Newell's y se mostró visiblemente feliz por este nuevo capítulo en su carrera. Además, contó por qué fichó por el elenco argentino y lo crucial que fue Mariano Soso, exentrenador de Alianza Lima, para decidir su llegada.

Keylor Navas contó que Soso fue importante para fichar por Newell's

En conferencia de prensa, Keylor Navas brindó detalles sobre su fichaje por Newell's. El costarricense señaló, en un principio, era un paso importante en su trayectoria. Además, contó que le gustó la confianza que le mostró Mariano Soso para cerrar su llegada al club.

"Vamos a trabajar con todo el compromiso. Estoy muy contento y es un día muy importante de estar aquí. Elegí estar acá por el presidente Ignacio Astore y por la confianza que me dio Mariano Soso. La transferencia y la necesidad por la que me habló me ayudaron a decidirme a estar acá", declaró.

¿Cuánto ganará Keylor Navas en Newell’s Old Boys?

El contrato firmado por Keylor Navas con Newell’s Old Boys ha sorprendido a muchos, ya que su salario es considerablemente más bajo en comparación con lo que percibía en el Real Madrid. Sin embargo, a nivel sudamericano, el monto que percibirá es considerado como uno de los más altos.

De acuerdo a la prensa argentina, el portero ganará 1 millón de dólares anules, lo que equivale a cerca de 84.000 dólares mensuales. Su sueldo ha generado diversas reacciones en redes sociales.

¿En qué clubes jugó Keylor Navas?

El portero costarricense, Keylor Navas, es un símbolo de su selección nacional, con 114 partidos disputados. Sin embargo, Navas anunció su retiro del equipo nacional tras su último encuentro, un amistoso contra Argentina que terminó en derrota 3 a 1 el 26 de marzo de 2024. Su última aparición en un club fue el 19 de mayo de 2024, en un partido de Ligue 1 donde el PSG venció al Metz 2 a 0.

A pesar de su inactividad reciente, la llegada de Navas a Newell's representa una gran oportunidad para el jugador de revitalizar su carrera y aportar su vasta experiencia al equipo argentino. Estos son los clubes que representó a lo largo de su trayectoria.