La derrota de la selección peruana ante Paraguay en la jornada inicial del Sudamericano Sub-20 fue un duro golpe para el hincha y despertó las críticas hacia José Guillermo del Solar, quien será DT del equipo hasta el final del torneo porque semanas atrás renunció al cargo por los problemas que atraviesa la Federación Peruana de Fútbol. En esa línea, Mauro Cantoro, su excompañero en Universitario, explotó contra 'Chemo' y cuestionó su permanencia como estratega de la Bicolor.

Pese a que Del Solar dirige a la Blanquirroja en el torneo juvenil, no continuará en el puesto una vez que culmine el certamen independiente del resultado. No obstante, días antes del comienzo del Sudamericano, pidió a la prensa peruana que no le realicen preguntas sobre su renuncia hasta el fin del certamen porque los chicos de la sub-20 "merecen respeto" y necesitan concentrarse para conseguir por primera vez la clasificación al Mundial de la categoría.

Mauro Cantoro lució molesto con 'Chemo' tras derrota de Perú sub-20

Luego del partido que significó la derrota de Perú ante Paraguay, en el programa de YouTube 'Desmarcados', el 'Toro' despotricó contra 'Chemo' por adelantar su renuncia antes del comienzo del Sudamericano Sub-20 a pesar de que iba a dirigir solo hasta el fin del certamen.

"¿'Chemo' no dijo que ya se iba de la FPF? Ya eso me parece mal. No que se vaya, pero me parece mal que lo diga antes de un torneo. Si es por lo que está pasando en la Federación, entonces ándate. Si yo soy hincha común diría: 'A Chemo le da igual'".

'Chemo' del Solar arribó a la FPF en el 2022. Foto: difusión

¿Cómo quedó Perú vs Paraguay en el Sudamericano Sub-20 2025?

La Blanquirroja inició su participación en el Sudamericano Sub-20 2025, el último jueves 23 de enero, con una derrota de 2-1 ante Paraguay, en un encuentro disputado en el Estadio Metropolitano de Lara. Los dirigidos por ‘Chemo’ del Solar comenzaron con buen pie al abrir el marcador por medio de Juan Pablo Goicochea.

Sin embargo, los guaraníes lograron igualar el marcador con un gol de Kmet. En la segunda mitad, David Fernández selló la victoria para los albirrojos y dio la vuelta al resultado. La selección peruana se prepara ahora para su próximo desafío, en el cual se enfrentará a Venezuela en la segunda fecha del grupo A.

¿Por qué 'Chemo' del Solar renunció a la FPF?

De acuerdo con el periodista Carlos Univazo, el exentrenador de César Vallejo decidió renunció a los cargos que tenía en el máximo ente del balompié nacional por el "violento despido" del popular 'Ciego', su amigo y quien gestionó su llegada a la FPF.

"La renuncia de 'Chemo' del Solar a la UT responde al violento despido de Oblitas en Videna. Oblitas es su amigo de toda la vida. Después pueden tejer mil especulaciones. Si fuera el dinero su motivación, hubiese aceptado el cargo de director de fútbol que le ofreció Lozano. Salvo que crean que como DT de UCV le van a pagar más que en el cargo que rechazó, el más alto a nivel deportivo que existe en Videna. Obviamente, no", escribió en su cuenta de X.