El frustrado regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes continúa generando repercusiones. A puertas de la presentación oficial del plantel de Fabián Bustos en la Noche Crema 2025, el administrador temporal de la institución, Jean Ferrari, fue consultado sobre las recientes declaraciones que expresó el goleador de 34 años.

Hace algunos días, y a la espera de definir su nuevo equipo, la 'Pulga' se pronunció sobre las negociaciones que sostuvo con la 'U' para regresar al club de sus amores. Sin embargo, sorprendió al mencionar que el cuadro estudiantil decidió desistir de su fichaje cuando él ya había aceptado la oferta.

Jean Ferrari sobre las declaraciones de Raúl Ruidíaz

En una reciente conferencia de prensa, Jean Ferrari fue consultado sobre las declaraciones de Ruidíaz y si estas generaron algún malestar. En ese sentido, el directivo reconoció el apreció que tienen hacia el canterano; además, habló de la responsabilidad financiera de su gestión.

"¿Cómo me va a molestar? A Raúl Ruidíaz lo conozco de chico, ha sido campeón. Acá en la ‘U’ todos los queremos. Pero aquí hay un tema de responsabilidad, el fútbol está cómo está por ese orden y esa responsabilidad que estamos trabajando. Creo que me preguntas porque debes tener alguna duda, con referencia a si me molesta o me fastidia, no para nada", manifestó en conferencia de prensa

"Nosotros estamos enfocados ser campeones y pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. En la parte administrativa, seguir manejando el flujo de manera ordenada y tener ese afianzamiento con los sponsors. Tenemos una cantidad de preocupaciones, objetivos y proyecciones que, obviamente, no estamos en una posición como para generar ningún tipo de polémica o novela. Entonces, no hay nada más que decir. Por algo somos bicampeones, por algo somos un club ejemplo y por algo muchos nos están imitando", concluyó.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre Universitario?

Raúl Ruidíaz compartió detalles sobre las conversaciones que mantuvo con Universitario. A pesar de su deseo de volver al club, el delantero no consiguió llegar a un entendimiento con la directiva crema. Aunque intentó disminuir su salario, la administración del equipo ya había tomado la decisión de no continuar con su incorporación.

"Sí hubo una oferta, pero no dije que no. Yo dije ‘lleguemos a un punto medio’, que es lo normal, en realidad era casi nada de lo que me estaban ofreciendo", comentó en un inicio en diálogo con el programa 'Mano a mano'

"Me dijeron ‘vamos a hablarlo mañana’ y al día siguiente me llamaron y me dijeron que no. Entonces, ahí, yo le digo a mi representante que vuelva a llamar, que aceptaba, y me dijeron ‘no, ya no’. Esto fue en diciembre, el 16 por ahí", agregó.