Raúl Ruidíaz se encuentra en Lima disfrutando de sus vacaciones y, en un reciente entrevista, brindó detalles de su futuro. Después de su frustrado regreso a Universitario de Deportes, club de sus amores, el delantero de 34 años se pronunció sobre las opciones que tiene para continuar con su carrera profesional.

Si bien el goleador histórico del Seatlle Sounders reconoció que le hubiese gustado retornar al conjunto merengue, reconoció que le agrada mucho la opción de fichar por algún club de la MLS (Mayor League Soccer) de Estados Unidos.

Ruidíaz revela en qué club le gustaría jugar

Con relación a las propuestas que recibió a lo largo de su carrera, Ruidíaz consideró fundamental el sentirse querido por los integrantes de una institución.

"Si tuviera que elegir un club para jugar sería la 'U', porque es algo que yo extraño, pero las veces que yo he sido contratado por un club es porque el entrenador me quiso, el administrador y hasta los jugadores. Uno tiene que sentirse querido. No hay nada más bonito que recibir una propuesta y decir: 'aquí me quieren'. Pero viendo otro escenario, me gustaría quedarme en Estados Unidos; todos los equipos son lindos ahí", manifestó en el programa 'Al Ángulo'.

¿Dónde va a jugar Raúl Ruidíaz?

En los últimos días, la prensa mencionó que la 'Pulga' maneja algunas propuestas del balompié extranjero. En ese sentido, el experimentado delantero indicó que, por el momento, se encuentra compartiendo tiempo con su familia y entrenando para seguir en forma.

"Estoy esperando y ver la mejor opción. No sé al 100% para qué país voy o si me quedo en el Perú. Voy a ver cuál es la mejor opción en todos los aspectos. En esa espera estoy bien tranquilo, disfrutando de estar en Perú con la familia y también entrenando para mantenerme en forma. Es lo que hay", explicó.

¿Por qué Raúl Ruidíaz no regresó a Universitario?

En una reciente entrevista en el programa de YouTube ‘Mano a Mano’, Raúl Ruidíaz reveló información sobre las negociaciones que sostuvo con Universitario. A pesar de su anhelo por regresar al club, el delantero no logró llegar a un acuerdo con los cremas. Aunque hizo esfuerzos por reducir su salario, la directiva del equipo ya había decidido no avanzar con su fichaje.

"Sí hubo una oferta, pero no dije que no. Yo dije ‘lleguemos a un punto medio’, que es lo normal, en realidad era casi nada de lo que me estaban ofreciendo", comentó Ruidíaz. Sin embargo, cuando intentó aceptar la oferta ya era demasiado tarde y la directiva le comunicó que no había posibilidad de continuar con las negociaciones.

"Me dijeron ‘vamos a hablarlo mañana’ y al día siguiente me llamaron y me dijeron que no. Entonces, ahí, yo le digo a mi representante que vuelva a llamar, que aceptaba, y me dijeron ‘no, ya no’. Esto fue en diciembre, el 16 por ahí", narró.

Rudíaz cierra su ciclo en la selección peruana

Por otra parte, el exartillero del Seatlle sorprendió al mencionar que su ciclo en la selección peruana estaba finalizado y no tiene contemplado volver a representar al país.

"Disfruté cada momento, la pasé genial, jugué con jugadores top y fui parte de un momento hermoso para el país. La Selección es una página cerrada en mi vida", afirmó.