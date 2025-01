Raúl Ruidíaz, delantero peruano, estuvo en negociaciones con Universitario de Deportes para regresar al club crema en el 2025. Sin embargo, la directiva finalmente desestimó su fichaje tras no alcanzar un acuerdo económico. El periodista Horacio Zimmermann reveló la cifra que habría solicitado la ‘Pulga’ para convertirse en el jugador mejor pagado de la Liga 1.

La posibilidad de que Ruidíaz regrese a Universitario ha sido un tema bastante comentado en las últimas semanas e incluso meses, ya que se hablaba de retorno para el centenario de la ‘U’ en el 2024. Tras su salida del Seattle Sounders, el atacante mostró interés en volver a vestir la camiseta merengue. No obstante, las negociaciones no prosperaron y la directiva optó por no continuar con el proceso.

El sueldo que habría solicitado Raúl Ruidíaz para volver a la 'U'

En el programa streaming ‘Doble Punta’, Zimmermann expresó su opinión sobre la situación, señalando que la administración de Universitario está tomando decisiones más racionales en lugar de dejarse llevar por el fanatismo.

"¿Ruidíaz puede llegar a la ‘U’? Para mí, no debería. La gran condena de la ‘U’ y su deuda concursal se debe a tomar decisiones asociadas al fanatismo porque han pensado irracionalmente. Creo que esta administración de la ‘U’ hace bien en pensar ‘vamos a sentarnos, a ver cuánto cuesta, sí o ahorita no. Sé que es Ruidíaz pero nos va a costar y va a ser difícil’", indicó.

Luego, el comunicador se refirió al monto que el delantero de 34 años habría solicitado para regresar a Ate, cifra que lo habría convertido en el futbolista mejor pagado del certamen peruano.

"¿Bajo las condiciones de Ruidíaz? No. ¿Bajo las condiciones de la ‘U’? Bienvenido sea. Porque la ‘U’ no está para pagar, que es lo que me enteré, inicialmente, 80 mil dólares mensuales por cuatro años. Ni c****, no puedes pagar eso. El fútbol peruano levantó mucho el tema de los sueldos, pero no lo puedes pagar. No me digas que la taquilla, no. Hay responsabilidad", precisó.

Raúl Ruidíaz contó sobre la vez que casi llega a Universitario de Deportes

En una entrevista para el programa de YouTube ‘Mano a Mano’, la ‘Pulga’ compartió detalles sobre las últimas negociaciones que mantuvo con Universitario. A pesar de su deseo de regresar, el delantero no llegó a un consenso con la ‘U’. Aunque intentó rebajar su cifra, la directiva estudiantil ya había tomado la decisión de no continuar con el fichaje.

"Sí hubo una oferta, pero no dije que no. Yo dije ‘lleguemos a un punto medio’, que es lo normal, en realidad era casi nada de lo que me estaban ofreciendo", comentó Ruidíaz. Sin embargo, cuando intentó aceptar la oferta ya era demasiado tarde y la directiva le comunicó que no había posibilidad de continuar con las negociaciones.

"Me dijeron ‘vamos a hablarlo mañana’ y al día siguiente me llamaron y me dijeron que no. Entonces, ahí yo le digo a mi representante que vuelva a llamar, que aceptaba, y me dijeron ‘no, ya no’. Esto fue en diciembre, el 16 por ahí", narró.

El futuro de Raúl Ruidíaz tras salir de Seattle Sounders de la MLS

Tras su salida de Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz se encuentra analizando algunas ofertas. El exfutbolista de Monarcas Morelia indicó que tiene propuestas de clubes de México y también de la MLS. Pese a contar con estas opciones, el delantero no confirmó a qué liga irá; sin embargo, aseguró que el movimiento para encontrar un nuevo club ya está en marcha.